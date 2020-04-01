В первую ночь записи в детские летние лагеря родители подали более 17 тысяч заявлений

Сегодня в полночь в Екатеринбурге стартовал прием заявлений на предоставление путевок в детские загородные и городские лагеря на портале госуслуг.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования мэрии Екатеринбурга, на 8:00 в автоматизированной информационной системе «Образование» было зарегистрировано 17 тысяч 019 заявлений. В самый первый час – с 00:00 до 01:00 – горожане подали 15 тысяч 375 заявлений. Для сравнения: в 2018 году за это время было подано 8 тысяч 835 заявлений, в 2019 – 17 тысяч 016.

Напомним, предоставления пакета документов для подтверждения заявления, поданного с портала, не требуется. Прием документов в отделениях ЦМУ и центрах МФЦ осуществляется только по предварительной записи. Приём заявлений на предоставление путёвок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году в загородные лагеря продлится до 10 апреля на все смены, в городские – до 20 апреля на все смены.

Добавим, что, например, в загородном лагере департамента образования администрации Екатеринбурга «Чайка» первая смена традиционно начинается 1 июня, но в этом году в графики могут быть внесены изменения. «Это будет зависеть от эпидситуации», – уточнили в департаменте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

Студентов-медиков направят в больницы – помогать врачам из-за ситуации с коронавирусом. / В Екатеринбурге начали выдавать льготные лекарства дистанционно и без рецепта. / Высокинский получил представление прокуратуры за то, что екатеринбуржцы остались без газа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»