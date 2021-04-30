За ночь родители подали 10 тысяч заявлений в загородные лагеря, но в некоторых места еще есть (СПИСОК)

Сегодня в полночь началась запись детей в загородные лагеря. Родители уже подали 10 тысяч заявлений, а всего за лето планируется принять 18 300 школьников. В департаменте образования назвали те лагеря, где места еще точно есть.

«Порядка 10 тысяч заявлений приняли на сегодня – это хорошая цифра. И прием заявлений продолжается. В загородные лагеря принимаем заявления до 9 мая. С 4 по 13 мая будет идти прием заявлений в городские лагеря, с 5 по 14 мая – в санатории», – рассказал сегодня на брифинге начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Тем, кто уже подал заявление через «Госуслуги», необходимо в ближайшие дни принести подтверждающие документы в ЦМУ, либо в МФЦ. В связи с введением длинных майских выходных у родителей возникла путаница: многие не понимают, когда стоит нести документы – в рабочие или нерабочие дни. Этот вопрос «Новый День» адресовал Константину Шевченко и заместителю главы Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой.

«По регламенту документы нужно принести в течение пяти рабочих дней. С учетом предстоящих выходных – до 17 мая», – пояснил Константин Шевченко.

Екатерина Сибирцева при этом обратилась к родителям с просьбой не откладывать поход в МФЦ и ЦМУ. «Мы договорились с МФЦ и ЦМУ, что работа по приему документов будет организована во все дни, которые будут считаться нерабочими. На сайтах будет размещен список офисов, которые будут работать. Просим родителей не ждать 5 рабочих дней, а подтвердить скорее поданные заявления. Чем скорее подтвердим, тем быстрее сформируем реестры в каждый лагерь, станет понятно какие смены заполнены, сможем оповестить родителей, выдать путевку», – обратилась к родителям Екатерина Сибирцева.

В мэрии также назвали самые популярные лагеря, в которых путевок уже осталось мало. Это «Космос», «Буревестник», Волна», «Красная гвоздика», «Чайка». Места еще точно есть в «Заре», «Спутнике», «Мечте», «Изумруде», «Рассветном», лагерях им. Титова и Гайдара.

«Мы приглашаем всех родителей подавать заявления на свободные места. Особенно обратить внимание на 1 и 4 смену, это полноценные длинные смены по 21 дню. Во всех лагерях есть отопление, не стоит переживать, что будет холодно в июне или в августе», – отметила Екатерина Сибирцева.

Полная стоимость путевки на 21 день в этом году в среднем составляет 28 910 рублей, с учетом областной компенсации родители заплатят около 10 тысяч. На двухнедельную смену путевка стоит в среднем 20 тысяч, компенсация из облбюджета – 12 300, родители оплатят около 8000 рублей. В городские лагеря путевка стоит 3000, но родители будут платить по 1100 рублей за 21-дневную смену с двухразовым питанием. Подробнее о стоимости лагерей «Новый День» писал здесь.

Всего в этом году в загородные лагеря планируют отправить 18 300 детей – в загородные лагеря, 4800 – в санатории. И еще 25 тысяч школьников будут ходить в городские лагеря, которые откроются в 130 школах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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