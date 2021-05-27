70% сотрудников загородных лагерей привиты от коронавируса

В начале следующей недели в Екатеринбурге начнётся первая смена в загородных лагерях, на которую заедут более 3700 детей. Сейчас все сотрудники проходят медосмотры, а за 72 часа до заезда сдадут ПЦР-тесты на коронавирус и до конца смены не будут выезжать за пределы лагеря. По данным мэрии, 70% вожатых, работников столовых и медиков привиты от Covid-19.

Как рассказали Новому Дню в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, первая смена начнётся 1 и 2 июня во всех 18 загородных лагерях. На неё приедет 3 731 ребенок. Наполняемость лагерей в этом году не должна превышать 75% от предельной, поэтому некоторые смены будут по 2 недели – так за лето удастся оздоровить больше школьников.

Сейчас в лагерях заканчивают последние приготовления. «Проведена акарицидная обработка территории, дератизация, дезинсекция, вывоз сухого мусора, стоков, пищевых отходов. Проверены энергоресурсы, заключены договоры на охрану, перевозку детей, приобретение моющих, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты», – сообщили в департаменте.

Роспотребнадзор уже проверил питьевую воду в лагерях, она соответствует нормам. Заканчиваются благоустройство и косметические ремонты.

Все сотрудники загородных лагерей в этом году, как и в прошлом, будут сдавать тест на коронавирус. Но не ранее, чем за 72 часа до заезда. Кроме того, на данный момент 70% работников привиты от Covid-19. Мониторинг количества привитых ведётся постоянно. Покидать территорию лагеря сотрудники не будут. Если возникнет такая необходимость, перед возвращением вновь потребуется ПЦР-тесты.

Как сообщал «Новый День», в этом году в загородные лагеря отправятся более 18 тысяч школьников Екатеринбурга. Основные смены будут по 2 недели, но будут и трехнедельные. Стоимость путёвки для родителей с учётом субсидии из бюджета составляет от 5,5 до 10,5 тысячи рублей за 14 дней.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

Возле здания арбитражного суда в Екатеринбурге запретят парковку. / В Екатеринбурге заканчивают наносить разметку на дороги. / Мужчину, жестоко избившего врача-педиатра, приговорили к двум годам колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»