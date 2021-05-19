В детских лагерях отдыха примут дополнительные меры безопасности после бойни в Казани

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в этом году в летних оздоровительных лагерях на территории города будут приняты дополнительные меры безопасности. Этот вопрос сейчас обсуждается с охранными организациями. Необходимость усиления защиты детских учреждений связана с последними событиями – бойня в казанской школе, массовая поножовщина у вокзала в Екатеринбурге и вчерашний случай на Уралмаше. «Жаркая весна, много неадекватных людей», – отметил депутат Сергей Воронин, который спросил чиновника про безопасность лагерей отдыха.

«Традиционно вопросу безопасности детей уделяется большое внимание. Но в свете последних событий мы запланировали ряд дополнительных мер с нашими районными администрациями и оздоровительными лагерями. Во всех школах, где организованы лагеря с дневным пребыванием детей, работает охрана, которая оплачивается из средств муниципального бюджета. Я считаю, это достижение, потому что такое есть не везде. Эта охрана [в школах], будет продолжать работу [летом]. В загородных лагерях уже отторгованы услуги на организацию охраны, и дополнительные меры с руководителями и персоналом охранных организаций будут проводится и уже проводятся», – прокомментировал Шевченко.

Напомним, детская оздоровительная кампания стартует с 1 июня, как было принято до пандемии коронавируса. На ее проведение в Екатеринбурге будет потрачено 622,6 миллиона рублей. Планируется, что в лагерях и санаториях отдохнут почти 138 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Загородные учреждения будут работать в режиме обсервации (то есть, родителей во время смены пускать не будут) при заполняемости 75%. Дневные лагеря на базе школ разрешается заполнять на 100%.

Как и в прошлое «коронавирусное» лето будет организовано несколько смен: длительностью 21, 14 и 7 дней. Средняя стоимость путевки в Екатеринбурге составит 24 тысячи рублей, родителям нужно будет оплатить от 20% до 50% от стоимости. По словам Константина Шевченко, около тысячи сотрудников, которые будут работать в оздоровительную кампанию, сейчас проходят вакцинацию от коронавируса. Также перед началом смены они будут сдавать обязательный тест на антитела.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

Мужчина, угрожавший детям расправой у школы на Уралмаше, будет наказан за мелкое хулиганство. / В Свердловской области больше ста новых случаев коронавируса. / Пускать или не пускать родителей на последний звонок – решат директора школ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»