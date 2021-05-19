На Уралмаше полуголый мужчина у школы размахивал ножом и угрожал сжечь детей

Возле школы №81 на Уралмаше полуголый мужчина с ножом выкрикивал угрозы в адрес детей и родителей. По словам очевидцев, угрожал проходящим расправой. Сотрудники ЧОП вызвали Росгвардию, которая задержала дебошира.

По данным паблика «Уралмаш-Эльмаш.рф» «ВКонтакте», инцидент произошел вчера днем возле калитки школы №81. Кто-то из родителей или детей снял происходящее на видео. На кадрах видно, как полуодетый мужчина ведет себя неадекватно – размахивает ножом и кричит: «Я сожгу ваших детей». Рядом находился еще один мужчина в состоянии опьянения.

В департаменте образования Екатеринбурга информацию подтверждают.

«Департамент образования подтверждает, что вчера в 13:30 возле забора у входной калитки на территорию школы №81 был замечен полураздетый мужчина, который держал в руках сотовый телефон и вел себя неадекватно. Сотрудник ЧОПа тревожной кнопкой вызвал Росгвардию, которая через 5 минут забрала мужчину. Пока в школе дожидались приезда сотрудников Росгвардии, сотрудник ЧОПа дежурил возле входной калитки и охранял детей», – сообщили в пресс-службе департамента.

Мужчина был передан полиции.

Напомним, после трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии расстрелял учителей и детей, в Свердловской области проходит проверка безопасности всех школ. «Новый День» направил в министерство образования вопросы о ее ходе, но ответов пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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