Загородные лагеря опубликовали даты заездов: смены будут по 14 дней

Загородные лагеря Екатеринбурга опубликовали даты заездов на смены. В этом году, как и в прошлом, отдыхать дети будут всего по 14 дней, основных смен будет четыре. Пятая смена будет профильной и продлится 21 день. Некоторые лагеря начнут работать с начала июня, другие – с конца. Соответственно, и последние заезды состоятся либо в конце июля, либо в конце августа.

В «Красной гвоздике», «Маяке», «Космосе», Рассветном», «Заре», «Юности» и «Уральских самоцветах» планируется открыть первую смену 1 июня, а четвертую закончить в конце июля. В «Буревестнике», «Спутнике», «Каменном цветке», «им. Титова» и «Волне» детей ждут со 2 июня, в «Приозерном» – с 3 июня. В лагере «Изумруд» первую смену начнут 9 июня. Еще несколько лагерей откроются только в конце месяца: «Бригантина» и «Чайка» наметили заезды на 24 июня, ДОЛ им. Гайдара – на 27 июня. В них четвертая смена закончится только в конце августа. В некоторых лагерях будут еще и профильные пятые смены – по 21 дню, и короткие шестые смены по 7 дней.

Цена на путевки, по данным департамента образования Екатеринбурга, будет в среднем 24 тысячи рублей. С учетом субсидий родителям придется заплатить до 12 тысяч.

Ранее в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области сообщали, что оздоровительная кампания стартует в начале июня. Смены в большинстве муниципалитетов рассчитывают сделать трехнедельными – по 21 дню. Такую же рекомендацию для полноценного оздоровления детей давали и представители регионального Роспотребнадзора. Всего в реестре лагерей на сегодняшний день 1221 организация разного типа, которая планирует открыться летом.

В Екатеринбурге запись в лагеря в этом году стартует с 15 апреля, а не 1 апреля, как в прошлые годы. Детей примут 18 загородных лагерей. Средняя стоимость путевки – 24 тысячи рублей. Родители должны будут заплатить от 20 до 50% от этой суммы, то есть в пределах 12 тысяч за трехнедельный детский отдых, сообщил сегодня начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Записаться в загородные лагеря Екатеринбурга можно будет с 15 апреля по 25 апреля (на все смены); в городские лагеря – с 20 апреля по 12 мая (на все смены); в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды). Подать заявление можно привычными способами: через «Госуслуги», многофункциональные центры и центры муниципальных услуг. Принести оригиналы документов нужно в течение 5 дней после подачи заявления.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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