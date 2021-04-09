Старт записи в лагеря перенесли на 30 апреля

В Екатеринбурге на две недели перенесли старт записи детей в загородные и другие лагеря. Подать заявление родители смогут только с 30 апреля, а не с 15-го, как сообщалось ранее. В департаменте образования уверяют, что на сроки начала заездов это не повлияет.

По новым данным, прием заявлений от родителей на предоставление путевок будет осуществляться в следующие даты:

– в загородные лагеря – с 30 апреля по 9 мая (на все смены);

– в городские лагеря – с 4 мая по 13 мая (на все смены);

– в санатории – с 5 мая по 14 мая (на все периоды).

«Изменение сроков старта подачи заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей [...] не повлияет на сроки старта самой оздоровительной кампании», – сообщили в департаменте образования мэрии Екатеринбурга.

Подать заявление на получение путевки родители могут, как и раньше, тремя способами: через портал «Госуслуги», в отделениях Многофункционального центра или Центра муниципальных услуг.

Напомним, в этом году смены в загородных лагерях под Екатеринбургом будут всего по 14 дней. Полноценной трехнедельной будет только пятая «профильная» смена для спортсменов, талантливых детей и так далее. Средняя стоимость путевки без компенсации – 24 тысячи рублей. Родителям надо будет заплатить от 20 до 50%, в зависимости от наличия льгот.

Загородные лагеря по-прежнему будут работать в закрытом режиме. Посещение родителей и посылки будут запрещены. Правда, наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75% от предельной мощности.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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