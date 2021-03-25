Загородные лагеря будут работать как обсерваторы и на 50% вместимости

Загородные лагеря в Свердловской области в этом году снова будут работать по типу обсерваторов: покидать территорию во время смены запретят, свиданий и передач не будет. Заполнять корпуса планируют лишь на 50%. Но к лету, если ситуация с коронавирусом изменится, решение областных властей может поменяться.

Как рассказали «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, оздоровительную кампанию в 2021 году планируют проводить с учетом действующих ограничительных мер по Covid-19.

«Планируется, что оздоровительная кампания, как и в прошлом году, будет проходить в особых условиях. Прежде всего это связано с наполняемостью оздоровительных организаций – 50% от вместимости. Кроме того, находиться в лагере можно будет, не покидая его в течение всей смены. Посещение и передача посылок будет исключена, – сообщили в министерстве. – Все лагеря будут оборудованы в соответствии с требованиями санитарных врачей: рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, необходимым объемом дезинфицирующих средств. Сотрудники лагерей в течение всей смены должны будут соблюдать масочный режим».

Однако если эпидемиологическая ситуация в Свердловской области к лету улучшится, требования к режиму работы лагерей могут смягчить, уточнили в ведомстве. Дату начала первых смен определит каждый муниципалитет самостоятельно.

Напомним, в прошлом году детские загородные лагеря открылись на месяц позже обычного. А смены были всего по 2 недели. Лагеря работали по типу обсерваторов: заехавшим на смену детям и педагогам не разрешалось покидать территорию, свидания с родителями и передачи из дома были запрещены. Городские лагеря во многих территориях вообще не открылись, в других проработали всего одну смену. План по оздоровлению детей выполнили только на 40% – в лагеря съездили 167 тысяч детей.

В этом году запись в лагеря начнется 15 апреля: прием заявлений на путевки в загородные лагеря будет идти с 15 апреля по 25 апреля (на все смены); в городские лагеря – с 20 апреля по 12 мая (на все смены); в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды). Подать заявление можно привычными способами: через «Госуслуги», многофункциональные центры и центры муниципальных услуг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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