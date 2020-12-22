Из-за Covid-19 план по летнему отдыху детей был исполнен только на 40%

Из-за того, что кампания по детскому отдыху и оздоровлению в 2020 году проходила в условиях жестких ограничительных мер, выполнить плановые показатели не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксо председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. «В целом было затрачено 743 млн рублей на проведение этой работы. Разными формами летнего отдыха были охвачены 167 тысяч детей, как сожалению, это только 40% от плановых показателей. Никаких выездов на юг, в Крым, «поездов здоровья» в этом году тоже не было – пришлось от них отказаться в силу всем понятных причин», – сказал депутат. Тем не менее, считает он, область приобрела опыт организации детского отдыха в условиях серьезных ограничений.

Напомним, в Екатеринбурге детские оздоровительные лагеря открылись позже обычного. Те, что находятся за городом, начали принимать ребят с 1 июля, те, что непосредственно в Екатеринбурге, – с 27 июля. Для детей, которые отдыхали в черте города, была организована только одна смена – она продлилась 21 день. А в загородных лагерях провели четыре смены по 2 недели, в некоторых – дополнительную пятую, длительностью всего неделя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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