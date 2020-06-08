Детские лагеря не будут просить справки про Covid-19, но побывавших в Москве – не пустят (ФОТО)

В Екатеринбурге готовятся к открытию детских оздоровительных лагерей. Те, что находятся за городом, начнут принимать ребят с 1 июля, те, что непосредственно в Екатеринбурге, – с 27 июля. Об этом рассказала представитель управления образования мэрии Юлия Богаткина. По ее словам, для детей, которые будут отдыхать в черте города, будет организована только одна смена – она продлится 21 день. А в загородных лагерях проведут четыре смены по 2 недели, в некоторых – дополнительную пятую, длительностью всего неделя.

Богаткина пояснила «Новому Дню», что никаких дополнительных справок о том, что ребенок не болеет коронавирусом, не потребуется. «Только традиционная справка по форме 76. У нас ведь и так там входит пункт об эпидблагополучии», – пояснила она.

При этом, по ее словам, некоторые ограничения все же будут. Несмотря на то, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев отменил обязательную 14-дневную изоляцию для приезжающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эти регионы по-прежнему считаются неблагополучными по коронавирусу, поэтому тех детей, кто успел там побывать в течение 14 дней перед заездом в лагерь, не возьмут.

Ребят, которые все же попадут в ДОЛ, ждут ограничения. Всем им придется носить маски, общаться только со сверстниками из своего отряда, т.к. контакты между группами будут сведены на нет. Столовая – единственное место, где будут пересекаться отряды. Но если раньше весь лагерь ел в одно время, то теперь питание будет организовано в две смены.

Не будет даже общелагерных мероприятий. «Мы обычно приглашаем артистов – цирковой коллектив, передвижной планетарий, детям очень нравится, но в этом году – без этого всего, не будет даже родительского дня, зато мы организуем онлайн-трансляции, чтобы родители могли видеть, чем занимаются дети», – рассказал директор лагеря «Маяк» Алексей Федосеев.

В спальнях, по предписанию Роспотребнадзора, уберут часть кроватей, чтобы обеспечить расстояние между ними 1,5 метра, поставят рециркуляторы, обеззараживающие воздух, в умывальных комнатах дети смогут обрабатывать руки антисептиками. Трижды в день у детей и сотрудников лагеря будут проверять температуру тела. Для этого закупают бесконтактные термометры. Если у кого-то из детей обнаружатся признаки Covid-19, закроют на карантин весь отряд – ребята живут в отдельных корпусах и продлят их пребывание на 14 дней. Для других случаев есть изоляционные боксы в медицинском корпусе. Как сообщил Федосеев, Роспотребнадзор рекомендовал увеличить число медработников – обыкновенно в лагере работают врач и медсестра, которые находятся там круглосуточно. Пока, правда, неясно, получится ли расширить численность медперсонала.

Что до остальных сотрудников, то уже со следующей недели они начнут проходить медосмотры, а тесты на коронавирус должны будут сдать за 72 часа до первого заезда. «В течение смены сотрудники не будут выезжать из лагеря. Мы до всех это донесли, не все, конечно, согласились, но мы нашли замены, так что лагерь укомплектован полностью», – сказал Федосеев.

Несмотря на довольно жесткие меры безопасности и ограничения в развлечениях, пока что массовых отказов от летнего отдыха со стороны екатеринбургских родителей не было, хотя в управлении образования не исключают, что ситуация может измениться. С другой стороны, на освободившиеся места быстро найдут желающих.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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