Не все загородные лагеря Екатеринбурга откроются 2 июля: решения принимают индивидуально

Со 2 июля в Екатеринбурге начинается оздоровительная кампания в загородных лагерях. Но не все лагеря откроются именно в этот день – решения принимают районные администрации индивидуально по результатам приемки. Родителям, чьи дети все-таки поедут в первую смену, в ближайшие дни придут квитанции на оплату – от 5 до 11 тысяч рублей за 14 дней. Оплатить нужно в течение трех суток, а не пяти, как в прежние годы.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, сейчас идет приемка лагерей, и каждый район, каждый лагерь принимает самостоятельно решение по готовности и датам открытия.

«Не факт, что 2 июля будут одновременно заезжать все 17 муниципальных и 4 ведомственных загородных лагеря. Смотрим активно на сайте управления образования, районных администраций дату, когда лагерь объявит о заезде», – посоветовал Дмитрий Баранов.

Родители рассказали корреспонденту «Нового Дня», что некоторые лагеря уже объявили о заездах с 3 июля. Так, 3 июля планируют начать смену в «Красной гвоздике», с 5 июля – в «Космосе» и «Уральских самоцветах». В «Буревестнике» пока что начало летней кампании отложили, предварительно, до 15 июля. Квитанции на оплату пока никто не получал. В горадминистрации сообщили, что уже начинают рассылку и очень просят родителей поторопиться с оплатой.

«Департамент образования начинает рассылку квитанций родителям, дети которых выезжают на первую смену. Просим вас оплатить ее в максимально короткий срок, сократить оплату до трех дней. Стоимость родительской доплаты в этом году составляет от 5 до 11 тысяч рублей, в зависимости от лагеря. Полная стоимость – от 18 до 25 тысяч», – рассказала на брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Что касается справок для заезда в лагерь, то по-прежнему требуется справка о состоянии здоровья по форме 076 и справка об эпидблагополучии адреса. В этом году вторую справку выдадут только тем, чей адрес не попадает под карантин по коронавирусу. Идти за справками в больницу не надо, сообщила главный педиатр Екатеринбурга Елена Савельева.

«Районные комиссии передают списки детей в поликлинику. И поликлиники оформляют документы сами на основании тех медицинских данных, которые у них есть. Приходить за справкой не нужно. Если ребенок имеет противопоказания для посещения лагеря, родителя проинформируют, – рассказала Елена Савельева. – На заезде в лагерь перед тем, как сесть в автобус, каждый ребенок будет осмотрен на предмет педикулеза, а также на предмет признаков ОРВИ, будет измерена температура».

В лагере за здоровьем детей также планируют наблюдать более пристально, чем обычно. Дважды в день у каждого ребенка бесконтактным термометром будет измеряться температура. В случае выявления признаков ОРВИ ребенка отправят домой, где он будет наблюдаться медиками. В случае необходимости у него будет проведено исследование на коронавирус. Если тест будет положительным, решение о дальнейших действиях будет принимать Роспотребнадзор. Участники брифинга не ответили на вопрос, будет ли в таком случае лагерь закрываться на обсервацию и что будет с теми детьми, которые контактировали с больным ребенком.

Что касается городских пришкольных лагерей, то они могут этим летом не открыться. Такие площадки заработают только после снятия всех ограничений по коронавирусу.

«По плану у нас с 27 июля открыть полный перечень тех лагерей, которые есть в постановлении, и надеюсь, что эпидситуация позволит провести и этот вид оздоровления. Хотя мы понимаем, что загородные – это некий обсерватор, где дети живут, не приезжают родители, там организовано и постоянное проживание сотрудников без возможности выйти. Здесь [в школьных лагерях] условия другие – детки приходят утром в лагерь, уходят домой. Риск распространения [инфекции] побольше. Здесь нужен совсем выход из ограничительных мер, если эпидситуация позволит», – прокомментировал заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Горадминистрация планирует, что за лето в лагерях отдохнут 21 тысяча детей. «Не планируем сокращать эти показатели. Мы уменьшили продолжительность смен до 14 дней и приняли решение, что залезем на сентябрь по четвертой смене. Дети должны быть оздоровлены, готовы, чтобы не заболеть осенью гриппом и другими заболеваниями», – прокомментировал Дмитрий Баранов.

Напомним, загородные лагеря в этом году будут закрыты для посетителей. Все сотрудники перед заездом на смену пройдут тест на коронавирус, покидать территорию им будет запрещено. Вся развлекательная программа будет максимально вынесена на свежий воздух, чтобы сократить риски распространения инфекции. Общение детей между отрядами будет сокращено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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