Санатории и загородные лагеря по всей области начнут работу не ранее 1 июля

Санатории с медицинской лицензией начнут работать 1 июля, хотя формально они могли открыться еще неделю назад. Также с 1 июля начнутся смены в загородных лагерях по всей области, в Екатеринбурге первая смена запланирована на 2 июля.

«С начала июля начнут работать санатории с медлицензией. И начнем оздоровительную кампанию. По Екатеринбургу со 2 июля заработают загородные лагеря. По остальной области с 1 июля. Сократим смены до 14 дней. Смены будут до 15 сентября, но учебный год начнем, как обычно, 1 сентября», – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловвской области Павел Креков.

Напомним, санаториям в Свердловской области разрешили работать еще 9 июля. Но большинство учреждений не были готовы и ждали особых требований Роспотребнадзора, чтобы закупить необходимые средства и открыться. Оздоровительную кампанию власти региона ранее планировали начать с 15 июня. Но загородные лагеря по сей день закрыты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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