Павел Креков: сроки оздоровительной кампании не менялись, с 15 июня постараемся открыть лагеря

Свердловские власти по-прежнему планируют старт оздоровительной кампании на 15 июня – то есть лагеря начнут открывать после трех предстоящих выходных. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков. Отвечая на вопрос о датах начала оздоровительной кампании, чиновник заметил, что их никто не корректировал: как и планировалось, с 15 июня лагеря начнут открываться в тех муниципалитетах, где эпидситуация с коронавирусом наиболее благоприятная. «С 15 июня постараемся открыть лагеря в тех муниципалитетах, где риски минимальны, – прокомментировал на брифинге по итогам заседания оперштаба Креков, в очередной раз напомнив, что лагеря будут закрытыми по типу обсерваторов. – Но все будет зависеть от уровня заболеваемости в муниципалитете [на момент 15 июня], а этот уровень меняется каждый день».

Каким образом власти планируют открывать лагеря, пока не очень понятно. Как ранее писал «Новый День», указом губернатора работа всех загородных лагерей и санаториев, за исключением тех, у которых есть медлицензия, по-прежнему приостановлена. Возможно, Евгений Куйвашев планирует 15 июня принять новый указ о послаблениях режима повышенной готовности, что позволит приступить к открытию. Но очевидно, что в начале следующей недели дети на смены не заедут: родителям понадобится время для оплаты путевок. Квитанции до сих пор никто не получал.

Добавим, что Павел Креков также оговорился, что «в большинстве» городов, как и в Екатеринбурге, смены в загородных лагерях все-таки начнутся с 1 июля. Власти планируют продлить оздоровительную кампанию на первые недели сентября, чтобы успели отдохнуть хотя бы на сокращенных сменах все дети, которые были записаны ранее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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