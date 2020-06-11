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Четверг, 11 июня 2020, 09:43 мск

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Загородные лагеря не откроют 15 июня: указом губернатора делать это по-прежнему запрещено

Старт оздоровительной кампании в Свердловской области, похоже, откладывается на неопределенный срок. Даже в территориях, где сегодня фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом, лагеря с понедельника не откроются, об этом сообщают в самих учреждениях. Более того – родители до сих пор не получили квитанции на оплату смен. В указе губернатора Евгения Куйвашева по-прежнему говорится, что работа детских загородных оздоровительных учреждений приостановлена.

Напомним, ранее предполагалось, что с 15 июня в Свердловской области начнут работать загородные лагеря. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подчеркивал, что детей примут только в тех территориях, которые будут считаться благополучными по коронавирусу. До сих пор перечень этих городов не утвержден. В пресс-службе министерства образования «Новому Дню» в течение всей недели говорили, что новых вводных не поступало.

Сегодня последний рабочий день перед тремя выходными, после которых предполагалось открывать лагеря. Но, по всей видимости, этого не произойдет. В указе губернатора Свердловской области № 282 от 8 июня (о внесении изменений в указ № 100 о введении режима повышенной готовности) послабление коснулось только санаториев-профилакториев.

«Приостановить на территории Свердловской области прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), а также в организациях отдыха детей и их оздоровления (за исключением санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности)», – говорится в документе.

Теоретически губернатор Евгений Куйвашев еще может изменить указ в течение дня, либо в выходные. Но, как рассказали «Новому Дню» родители школьников из разных городов, они до сих пор не получали квитанции на оплату путевок на первые смены. Обычно на это дается 5 рабочих дней. То есть лагеря вряд ли откроются до конца следующей недели.

О том, что не планируют открываться 15 июня, говорят и работники загородных учреждений. Корреспондент «Нового Дня» обзвонил несколько лагерей в северных территориях Свердловской области, где в последние дни фиксируются либо единичные случаи коронавируса, либо не фиксируются вообще – Карпинск, Волчанск, Ивдель и так далее. У лагерей нет указаний готовиться к приему детей.

«Нет, с 15 июня первая смена не начнется. Когда откроемся, не знаем», – рассказали по телефону сотрудники лагеря «Светлячок» в Карпинске, где отдыхают дети и из других северных городов.

«Дата заезда на первую смену будет известна после снятия ограничительных мероприятий», – говорится на сайте лагеря «Восход» в Краснотурьинске.

Более того – в некоторых городах области в этом году только-только начали принимать предварительные заявления в электронном виде. Например, в Реже управление образования прием начало только 4 июня.

В Екатеринбурге, напомним, смены должны начаться с 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но квитанций на оплату тоже никто не получал, и некоторые родители уже ничего не ждут.

«Мы поедем в частный лагерь с изучением языка. Нелегально. Стоит дорого, 35 тысяч за 10 дней. Но мы с мужем работаем, ребенок дома с утра до ночи один сходит с ума. Готовы уже на все», – поделились екатеринбуржцы с «Новым Днем».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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