В Екатеринбурге загородные лагеря откроют после 1 июля, городские – еще позже

Екатеринбургским школьникам не удастся отдохнуть в лагерях в июне. Загородные лагеря примут первых детей не раньше 1 июля, а городские вообще планируют открыть ближе к августу и только на одну смену. Кроме того, в июне-июле запрещено вывозить детей в санатории в Башкирии и Курганской области, где планировалось оздоровить сотни школьников. Напомним, в Свердловской области старт оздоровительной кампании запланирован на 15 июня, но речь идет только о муниципалитетах с благоприятной эпидемиологической обстановкой – таких единицы. Екатеринбург сегодня – один из самых неблагоприятных по коронавирусу городов региона. Поэтому лагеря не откроются как минимум до июля, а может быть – и до августа.

«Оздоровительная кампания будет. Но каждый регион сам определяет время начала. И мы пока находимся в не очень выгодной ситуации. У нас даже первый этап снятия карантинных мер не пройден. А согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регион может начинать оздоровительную кампанию, только когда достигнет третьего этапа снятия ограничительных мер, – рассказал на онлайн пресс-конференции в «Интерфакс» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. – Подчеркну, что даты, которые мы пока обозначили – это не окончательный вариант развития событий. Все еще может измениться». Загородные лагеря для школьников из Екатеринбурга откроются с 1 июля, а может – и еще позже. В лучшем случае будет 4 укороченные смены по 14 дней (вместо 21 дня). Пятая смена должна пройти осенью. Также осенью пока не отменяют, так называемые, смены «с образовательным процессом» – когда дети в санатории одновременно и отдыхают, и проходят учебную программу.

А вот с городскими лагерями все сложнее – их вряд ли откроют до августа. «Мое мнение как врача – да, детей надо убирать летом с улиц. Идеальный отдых – это загородный лагерь в форме обсерватора, там безопасность мы обеспечить можем. А вот лагеря с дневным пребыванием в плане санитарно-эпидемиологического благополучия и оздоровления – в июне и даже в июле – большой вопрос. Не скажу, что риск [заражения], но мы должны быть к этому готовы. Поэтому скорее в конце июля – начале августа мы, наверное, сможем провести по одной смене в городских лагерях».

Также пока под вопросом отдых детей, которых планировали оздоровить в санаториях соседних со Свердловской областью регионов. В июне-июле пока запрещено отправлять детей за пределы области. Вероятно, по словам Баранова, дети будут отдыхать либо позже летом, либо осенью.

Но в мэрии Екатеринбурга уверяют: все дети, которые сегодня записаны в лагеря, получат оздоровление в той или иной форме. «Все фамилии, которые подали заявление и находятся в реестре, они оздоровление в том или ином виде получат. Мы будем по каждому не попавшему на какую-то смену решать вопрос на уровне руководителей учреждений. Либо увеличивать мощность городского лагеря, либо предлагать другие виды оздоровления», – прокомментировал Дмитрий Баранов.

Добавим, что самый пессимистичный вариант – при котором лагеря вообще не откроются этим летом – в мэрии Екатеринбурга пока не рассматривают. «Я вчера был в загородных лагерях, руководители в шоке. [Если лагеря не откроются], это приведет к финансовому краху учреждений. Нам придется дотировать лагеря и санатории. Сегодня лагеря безубыточны, но прибыли нет в лагерях и санаториях – оздоровительная кампания – это миссия, что человек может получить муниципальную услугу и оздоровить своего ребенка. Будет катастрофа для лагерей, если не откроются», – констатировал заместитель главы администрации Екатеринбурга.

О том, какие меры предосторожности придется соблюдать всем, кто отправится в лагерь, «Новый День» писал накануне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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