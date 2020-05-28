Справки, маски, дистанция: как будут работать детские лагеря этим летом

В Свердловской области в лучшем случае с 15 июня начнут открываться детские загородные лагеря. Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, число детей, которых пустят в лагерь, будет в два раза ниже того, на какое количество детей лагерь рассчитан.

Это будет касаться и палаточных лагерей: в четырехместных палатках дети будут размещаться по двое, в двухместных по одному. Детям разрешат отдыхать без масок, но персонал будет обязательно и в масках, и в перчатках. Родителей в лагерь пускать не будут, так же как и выпускать оттуда детей до конца смены. А чтобы попасть в детский лагерь, ребенку нужно будет показать справку о том, что он не заражен коронавирусом. «Это стандартная справка об эпидблагополучии, она получается в поликлинике, бесплатная. В поликлинике есть информация об эпидблагополучии адреса и отсутствии контакта. Справка действует в течение трех суток», – прокомментировала сотрудник Роспотребнадзора.

У детей, которые уже переболели коронавирусом, есть шанс отдохнуть в лагере. Они должны будут сдать анализы, подтвердить, что не являются носителем вируса, но вопрос об их допуске будет решаться в индивидуальном порядке. Все открывающиеся лагеря должны подписать санитарную декларацию.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в регионе заработают 68 загородных лагерей и 1124 лагеря дневного пребывания. Они уже готовятся к приему детей. Предполагается, что первые лагеря откроются с 15 июня, но если распространенность коронавируса повысится, то открытие могут отложить до начала июля. Лагеря дневного пребывания могут открыть с 15 июля. Но и в том, и в другом случае речь идет только о тех лагерях, которые находятся на относительно благополучной территории. Как отметил Биктуганов, коэффициент распространения коронавируса должен быть ниже 0,5. Министр отказался называть районы области, где такое требование соблюдается, посоветовав самостоятельно поискать данные на сайте Роспотребнадзоре. Однако он упомянул, что в Екатеринбурге пока ничего открывать не будут, так как в столице регионе очень много болеющих.

Добавим, на сайте Роспотребнадзора в открытом доступе информация о коэффициентах по городам не опубликована, но есть карта распространенности. Заболевания на сегодняшний день нет в Слободо-Туринском муниципальном округе, Сосьвинском и Таборинском округах. Минимально вирус распространился в основном в отдаленных территориях: Гаринский, Шалинский городские округа, поселок Пышма, Волчанск, Ивдель и т.д., а так же Алапаевск и Каменск-Уральский.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

Опубликован законопроект об «алкогольных» полномочиях Куйвашева (ФОТО). / В здании – никого и повсюду антисептики: родители рассказали как теперь проходит вакцинация детей. / Представитель «Красного и Белого» объяснила в суде, почему нельзя закрывать склад алкомаркета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»