Куйвашев опубликовал в инстаграме санитарную декларацию для бизнеса (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в инстаграме проект санитарной декларации, которую должны будут подписать все организации перед выходом из режима «нерабочих дней».

«Сегодня мы наконец утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям – кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом – для возобновления работы. Ее уже должны получить все бизнес-объединения региона», – написал Куйвашев. Он также отметил, что если случаев, подобных вспышке коронавируса на складе «Красного и белого» больше не будет, то «при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений». «Будем надеяться, что пока мы готовим и заполняем все необходимые для открытия документы, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию», – резюмировал губернатор.

Напомним, сегодня на брифинге на относительно скорую отмену ограничительных мер намекнул замгубернатора Павел Креков: «Вчера был хороший рубеж, когда мы выписали больных больше, чем выявили новых заболевших. Сегодня выписали еще 200 человек. Это способствует тому, что больничная сеть будет не так загружена. Для нас сейчас самое главное – не допустить новых вспышек. Мы можем ожидать реального снижения заболеваний. На заседаниях штаба мы заслушиваем доклады крупных предприятий. Ни одно большое предприятие, которое не останавливало работы [в карантин] не допустило вспышек. Это показывает, что мы можем работать в таком режиме», – отметил вице-губернатор.

25 мая на Среднем Урале было зарегистрировано рекордное количество заболевших – 279 человек. 26 мая в регионе выявили еще 207 больных, а сегодня поступили данные о 235 свердловчанах с положительным результатом теста на коронавирус.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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