В оперштабе объяснили скачки заболеваемости Covid-19 в Свердловской области

Высокий прирост заболевших коронавирусом за последние три дня в Свердловской области объясняется результатами постконтактных тестирований, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе. Там добавили, что новых крупных очагов на территории области нет.

Напомним, 25 мая на Среднем Урале было зарегистрировано рекордное количество заболевших – 279 человек. «По данным специалистов, в [эту] сводку внесены результаты постконтактных тестирований, проведенных в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где на прошлой неделе было зафиксировано ухудшение эпидситуации. Также, по данным специалистов, сказаться на увеличении числа зараженных могли прошедшие майские праздники и выходные дни, поскольку двухнедельных инкубационный период болезни у людей, заразившихся в тот период, истек как раз к этому моменту», – прокомментировали в штабе.

26 мая в регионе выявили еще 207 больных, а сегодня поступили данные о 235 свердловчанах с положительным результатом теста на коронавирус. Но и в эту статистику, по сообщению штаба, в большом объеме вошли результаты тестирования контактных лиц.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности в Свердловской области до 1 июня. Сейчас коэффициент распространения коронавируса в регионе превышает единицы, что не позволяет приступить даже к первому этапу снятия ограничений

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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