В минобразования рассказали, где откроют лагеря, в списке – Нижняя Тура, Карпинск, Рефтинский

В Свердловской области планируется с завтрашнего дня начинать заезды на первые смены в загородные лагеря. Дети поедут не единовременно: заезды продлятся до 8 июля. В первую очередь лагеря откроются в эпидемиологически благополучных территориях.

«В первую очередь школьники будут отправлены в лагеря, расположенные в Верхнесалдинском, Нижнетуринском, Березовском, Серовском, Ассбестовском, Рефтинском городских округах, городском округе Карпинск, – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. – Отметим, что эпидемиологическая ситуация в Свердловской области анализируется ежедневно, региональное министерство образования находится в постоянном взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, поэтому график заезда детей в лагеря может быть скорректирован. В случае если потребуется изменить даты отправки школьников на отдых, их родители будут оперативно проинфомированы об этом».

Напомним, сегодня о старте оздоровительной кампании рассказали и в мэрии Екатеринбурга: заезды начнутся со 2 июля, дату открытия каждого лагеря районные администрации определяют индивидуально. Стоимость путевки на 14 дней для родителей составит от 5 до 11 тысяч рублей, сообщала начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В минобразования также напомнили, что лагеря будут работать в режиме обсерваторов: и дети, и сотрудники будут находиться на территории учреждения, не покидая ее в течение все смены. Посещение и передача посылок будут запрещены.

«Все лагеря оборудованы в соответствии с требованиями санитарных врачей: оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих средств. Сотрудники лагерей в течение всей смены будут соблюдать масочный режим. Кроме того, проработана схема, позволяющая обеспечить отдых максимальному количеству детей: продолжительность смен в большинстве лагерей будет составлять 14 дней, также дополнительная смена будет проведена в начале сентября. Школьникам, отдыхающим в это время в лагерях будет официально разрешено начать учебный год позже», – сообщили в министерстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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