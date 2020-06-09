Санатории открыли, чтобы успеть «оздоровить» всех до новой волны коронавируса

В Свердловской области с сегодняшнего дня разрешено работать санаториям с медицинской лицензией. Сейчас в них готовятся к приему первых гостей по путевкам: закупают рециркуляторы воздуха, дезинфицируют территории. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, за лето нужно успеть оздоровить самые уязвимые категории населения, потому что осенью нас может ждать вторая волна коронавируса.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который устанавливает переход к первому этапу послабления особых мер. В частности, теперь разрешено работать магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Кроме того, с сегодняшнего дня в Свердловской области разрешено начать работу санаториям – но только с медицинской лицензией. Обычно оздоровление здесь проходят льготные категории граждан, пенсионеры, которые нуждаются в особом лечении, а также желающие оздоровиться за деньги.

Как пояснил сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, санатории открыли первыми, чтобы успеть подлечить людей за лето.

«Речь идет только о санаториях с медицинской лицензией, это должны быть наиболее серьезные учреждения. Надо чтобы за лето через них прошло максимальное количество людей. Потому что осенью у нас снова начнется сезон ОРВИ, не исключено, что с ковидом. Поэтому нам надо максимальное количество людей оздоровить», – отметил Креков.

По его словам, санатории уже готовятся к приему отдыхающих, закупают необходимое согласно требованиям Роспотребнадзора оборудование. В своей работе они будут опираться на тот же документ, которым регламентирована работа санаториев в Сочи. Таким образом, для заезда гостям нужно будет сделать тест об отсутствии коронавируса и получить справку о благоприятном эпидокружении.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, пока нет регламентирующих документов, по которым нужно выдавать справку об эпидблагополучии адреса для взрослых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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