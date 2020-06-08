Куйвашев продлил ограничительные меры по Covid-19, но с оговоркой

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, но все же сделал некоторые поблажки: разрешил работу магазинам с отдельным уличным входом площадью до 400 квадратных метров.

Об этом губернатор сообщил в своем Инстаграме, добавив, что в магазине «не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения», в противном случае его снова закроют. Санитарную декларацию, которую губернатор анонсировал ранее, решено не вводить. Бизнесу рекомендуется ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора по сферам деятельности.

Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан на срок до 15 июня. Указ можно прочитать по ссылке.

Еще через неделю в зависимости от динамики заболеваемости Куйвашев обещал издать новый указ.

Напомним, до сегодняшнего дня в Свердловской области уже было разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но не больше двух человек. Есть, правда, исключения – к тренировкам, например, уже приступил футбольный клуб «Урал», выступающий в РПЛ. Лига возобновляет матчи с 21 июня.

Екатеринбург, Июнь, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Июнь. Другие новости 08.06.20

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