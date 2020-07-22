Открытие городских лагерей в Екатеринбурге перенесли на август

Пришкольные лагеря в Екатеринбурге не откроются 27 июля, как планировалось ранее. Сроки проведения смен пока что перенесли на август, но точной даты открытия нет. Сами школы уже готовы принять детей: в них закуплены необходимые для предотвращения распространения вируса средства.

«В связи со сложившейся ситуацией в регионе в период ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции сообщаем о переносе сроков проведения смен лагерей с дневным пребыванием детей на август 2020 года», – сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.

Школы уже оборудовали необходимыми средствами защиты и обеззараживания: дозаторами с антисептическими средствами, рецеркуляторами, термометрами. Закуплены маски, перчатки и бумажные полотенца. Персонал будут регулярно обследовать на наличие признаков ОРВИ.

Напомним, ранее в мэрии планировали, что смены в пришкольных лагерях начнутся 27 июля. Правда, заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов оговаривался, что городские лагеря могут и вообще не открыться, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

«Загородный лагерь– это некий обсерватор, где дети живут, не приезжают родители, там организовано постоянное проживание сотрудников без возможности выйти. Здесь [в школьных лагерях] условия другие – детки приходят утром в лагерь, уходят домой. Риск распространения [инфекции] побольше. Здесь нужен совсем выход из ограничительных мер, если эпидситуация позволит», – говорил ранее Дмитрий Баранов. Всего за это лето мэрия Екатеринбурга планирует оздоровить 21 тысячу детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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