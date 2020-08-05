Решения об открытии городских лагерей по-прежнему нет: единственная смена под вопросом

В администрации Екатеринбурга по-прежнему не приняли решение об открытии пришкольных лагерей, которые должны были заработать в августе. Ожидается, что окончательное будет принято либо в конце этой, либо в начале следующей недели. Если смена откроется, она будет длиться всего две недели.

Напомним, ранее в департаменте образования Екатеринбурга уже переносили сроки открытия городских лагерей – сначала на середину июля, затем на 27 число, затем – на август. Но сегодня, 5 августа, пришкольные лагеря по-прежнему закрыты, и неизвестно, откроются ли вообще. Как сообщили в пресс-службе департамента, решение еще не принято. Если «заезд» все-таки состоится, то его продолжительность будет 14 дней, как и в загородных лагерях. Ранее представители администрации объясняли это тем, что в городских лагерях сложнее соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности, поскольку дети не находятся там 24 часа в сутки.

В загородных лагерях Екатеринбурга и других городов области на этой неделе начались заезды на третью смену, они будут продолжаться и в течение следующей недели. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего в регионе работают 59 лагерей: 54 загородных и 5 санаторных, где отдыхают около 6 500 тысяч детей.

«Оздоровительные организации обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными рециркуляторами воздуха, бактерицидными лампами, средствами для дезинфекции рук и оборудования, средствами индивидуальной защиты, – сообщили в Роспотребнадзоре. – Весь персонал оздоровительных организаций допущен к работе после прохождения бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования».

Как и в прошлые годы, в загородных лагерях проводятся регулярные проверки – организации питания, санитарной безопасности.

«С начала смен были выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение инструкции по использованию дезинфицирующих средств, не соответствие нормам качества пищевого сырья, режима проветривания спальных помещений. Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на 31 тысячу рублей», – уточнили в управлении.

Напомним, ранее в загородных лагерях «Зарница» и «Красная гвоздика» были выявлены случаи заболевания коронавирусом среди персонала. В обоих случаях сотрудники с подтвержденным диагнозом были изолированы, а контактировавших детей отправляли под меднаблюдение домой. Тесты у детей не подтвердили наличия заболевания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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