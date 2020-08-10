Мэрия Екатеринбурге приняла решение не открывать городские лагеря в этом году

Пришкольные городские лагеря в Екатеринбурге этим летом открываться не будут, сообщили в департаменте образования города. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации и скорого начала учебного года.

«В связи с продолжительными ограничительными мероприятиями, введенными в регионе в рамках профилактики развития коронавирусной инфекции, а также из-за подготовки школ к новому учебному году, проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным.

Данное решение согласовано с органами Роспотребнадзора и прокуратуры и позволит начать новый 2020/2021 учебный год в очном формате, уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции в школах города и сохранить здоровье детей и педагогов», – сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее департамент уже переносил сроки открытия городских лагерей – сначала на середину июля, затем на 27 число, затем – на август. Ранее Это объяснялось тем, что в городских лагерях сложнее соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности, поскольку дети не находятся там 24 часа в сутки.

Загородные лагеря, напомним, работают. На прошлой неделе там начались заезды на третью смену. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего в регионе работают 59 лагерей: 54 загородных и 5 санаторных, где отдыхают около 6 500 тысяч детей. В первую смену в загородных лагерях «Зарница» и «Красная гвоздика» были выявлены случаи заболевания коронавирусом среди персонала. В обоих случаях сотрудники с подтвержденным диагнозом были изолированы, а контактировавших детей отправляли под меднаблюдение домой. Тесты у детей не подтвердили наличия заболевания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

Снятия ограничений не будет – Куйвашев в отпуске. / Суд согласился, что Минфин должен выдать «уголовному барду» миллион из бюджета. / АТОР: за сезон в другие страны выедут 4,5-5 миллионов российских туристов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»