Павел Креков: заболевшие в загородных лагерях есть, но главное – нет вспышек

В эти дни в загородных лагерях Екатеринбурга и области проходят заезды на третью смену. По данным оперативного штаба, во время первых двух случаи коронавируса выявлялись у сотрудников, но вспышек заболеваемости удалось избежать.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» по выявленным с начала оздоровительной кампании случаям Covid-19, в оперативном штабе региона сообщили: да, случаи были, но вспышек удалось избежать.

«Это не чрезвычайные какие-то вещи. Именно потому персонал и обследуем [чтобы выявлять заболевших]. Хорошо, что своевременно выявили и произошла замена. Главное – что нет вспышек, все выявленные случаи были локализованы», – прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он также добавил, что по согласованию с Роспотребнадзором в последнее время удалось увеличить количество детей в лагерях – теперь средняя заполняемость не 50%, а 60%.

По информации департамента образования Екатеринбурга, заезды в загородные лагеря на третью смену начались на этой неделе и продолжатся до конца следующей. У родителей, которые еще не приобрели путевки, до сих пор есть возможность это сделать – в некоторых лагерях есть свободные места, их перечень можно посмотреть на сайте. Стоимость отдыха детей на 2 недели в этом году колеблется от 5 до 11 тысяч рублей.

Напомним, ранее случаи коронавируса были выявлены в загородных лагерях «Зарница» и «Красная гвоздика». В обоих случаях сотрудники с подтвержденным диагнозом были изолированы, а контактировавших детей отправляли под меднаблюдение домой. Тесты у детей не подтвердили наличия заболевания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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