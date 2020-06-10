В мэрии Екатеринбурга определили даты начала оздоровительной кампании

Вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов рассказал, когда начнут работу детские лагеря отдыха.

«Вчера мы провели заседание городской оздоровительной комиссии с участием прокуратуры и Роспотребнадзора. Было принято решение, что оздоровительная кампания стартует при, подчеркну, благоприятном развитии эпидситуации, с 1 июля в загородных лагерях и санаториях и с 27 июля в городских оздоровительных лагерях при школах. Смен в загородных лагерях будет четыре, они будет меньше сроком – по 14 дней. Сейчас мы согласовываем сроки на все уровнях. Лагеря будут работать в режиме обсерваторов, то есть педагоги будут находиться в нем всю смену. Персонал обязательно обследуют на коронавирус и на наличие антител, и только после этого разрешат приступать к работе с детьми. Все необходимые меры и рекомендации Роспотребнадзора мы будем соблюдать», – сообщил чиновник на брифинге.

Баранов также подчеркнул, что необходимо возобновить работу лагерей, так как сейчас дети играют во дворах и предоставлены сами себе, что не делает их общение безопасным с точки зрения эпидемиологической ситуации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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