За трехнедельный отдых в загородных лагерях родители заплатят 12 тысяч

Оздоровительную кампанию в загородных и городских лагерях Свердловской области в этом году планируют начать без задержек – 1 июня. Смены рекомендовано делать традиционные – по три недели. Средняя стоимость путевки в Екатеринбурге составит 24 тысячи рублей, родителям нужно будет оплатить от 20 до 50%.

В прошлом году из-за коронавируса старт летней оздоровительной кампании в Свердловской области переносился неоднократно. В итоге загородные лагеря начали работать только 15 июля и смены были всего по 2 недели. Городские лагеря в большинстве городов вообще не открывались.

В этом году в министерстве образования и молодежной политики рассчитывают, что кампания начнется в привычные сроки. Первые заезды в загородные лагеря запланированы на 1 июня. Смены будут по три недели, как в докоронавирусное время. Правда, заполнять лагеря разрешили только на 75% от предельной загрузки (ранее предполагалось, что только на 50%). Также детям запрещено будет покидать территорию всю смену, родителям приезжать тоже нельзя. Зато сотрудники лагеря в этом году смогут выезжать на выходные – при условии, что перед возвращением к детям они сдадут тест на коронавирус и получат отрицательный результат, рассказала на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

«Всего в реестре организаций отдыха и оздоровлений Свердловской области на сегодняшний день 1221 лагерь – загородные, дневные, санаторные. Из областного бюджета на оздоровление детей в этом году выделено 2 миллиарда рублей. Планируем, что 80% детей школьного возраста (432 тысячи человек) должны быть охвачены организованным отдыхом. И уже в период весенних каникул оздоровительные лагеря работали. 217 организаций приняли 10 тысяч детей. Для сравнения – у наших соседей в Пермском крае работало только 4 организации», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

В Екатеринбурге запись в лагеря в этом году стартует с 15 апреля, а не 1 апреля, как в прошлые годы. Детей примут 18 загородных лагерей. Средняя стоимость путевки – 24 тысячи рублей. Родители должны будут заплатить от 20 до 50% от этой суммы, то есть в пределах 12 тысяч за трехнедельный детский отдых, сообщил сегодня начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Записаться в загородные лагеря Екатеринбурга можно будет с 15 апреля по 25 апреля (на все смены); в городские лагеря – с 20 апреля по 12 мая (на все смены); в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды). Подать заявление можно привычными способами: через «Госуслуги», многофункциональные центры и центры муниципальных услуг. Принести оригиналы документов нужно в течение 5 дней после подачи заявления.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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