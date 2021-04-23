За двухнедельный отдых в лагере родители заплатят от 5 до 23 тысяч рублей

Загородные лагеря Екатеринбурга назвали окончательную стоимость путевок на двухнедельные смены: самая дешевая 17 800, самая дорогая – 23 000. С учетом субсидий от государства родители заплатят от 5 500 до 10 000 рублей, но воспользоваться таким правом можно лишь один раз за лето.

График заездов на летние смены и стоимость путевок опубликованы в разделе «Летняя оздоровительная кампания» на сайте мэрии Екатеринбурга. Самым доступным в этом году оказался лагерь «Мечта», где полная цена путевки составит 17 808 рублей, самым дорогим – «Уральские самоцветы», 23 308 рублей за смену. По информации департамента образования города, средняя цена за 14-дневный заезд составляет в этом году 20 870 рублей.

Конечно, родителям не придется оплачивать полную стоимость. Однократно за лето можно получить путевку в загородный лагерь за счет субсидии из регионального бюджета.

«Процент от средней стоимости путевки, который учитывается при расчете размера платы родителя, составляет 85%. В прошлом году было 80%», – пояснили в департаменте. Но это не значит, что родители платят только 15%, в каждом лагере с учетом субсидии высчитывают окончательную цену.

В среднем этом году субсидированная путевка будет стоить от 5500 до 10000 рублей. Например, дети Октябрьского района поедут в лагеря «Юность», «Маяк» и «Каменный цветок». Полная стоимость 14-дневной смены на одного человека здесь – 18 тысяч рублей. Но родитель, не имеющий никаких льгот, заплатит 5 692 рубля, сообщает районное управление образования. Льготные категории оплатят 3520 рублей: это многодетные семьи, семьи, потерявшие кормильца и получающие пенсии, семьи с совокупным доходом ниже прожиточного минимума и так далее. Дети-сироты едут в загородные лагеря бесплатно. В Верх-Исетском районе полная стоимость в «Красную гвоздику» составляет 23 000 рублей. Родители могут купить ее за 9 636 рублей, льготники – за 6 295. А в Орджоникидзевском районе, к которому относятся лагеря «Космос» и «Рассветный», полная смена 14 дней стоит 22 тысячи рублей, с родителей возьмут 9 696 рубля, с льготных категорий – 7 520 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рекомендовал компенсировать родителям 50% от стоимости путевки в лагеря. Но пока не приняты никакие подзаконные акты, которые прописали бы механизм действия этих компенсаций. Вероятно, возмещать деньги будут тем родителям, которые купили путевку за полную цену, без региональных субсидий. К слову, сейчас в Свердловской области семьи тоже имеют право вернуть часть денег за такие путевки. Размер компенсации будет зависеть от льгот, которые есть у семьи, и от ее совокупного дохода. Документы нужно подавать в районные управления соцзащиты.

Как сообщал «Новый День», в этом году летняя оздоровительная кампания начнется 1 июня. Смены в загородных лагерях Екатеринбурга будут двухнедельными, в области обещали сделать смены по 3 недели. Наполняемость корпусов увеличили с прошлогодних 50% до 75%. Выезжать за территорию в течение смены дети не будут, прием родителей и посылок также запрещен. Старт записи в лагеря намечен на 30 апреля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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