Сегодня ночью стартует запись детей в загородные лагеря (ПАМЯТКА)

В 00:00 30 апреля в Екатеринбурге через сайт госуслуг начнется запись детей в загородные лагеря на все летние смены. За счет субсидии путевку получить можно будет один раз, стоить она будет от 5 500 до 10 000 рублей. Реестр тех, кто поедет в лагеря, появится на сайте департамента образования 18 мая.

Заявления можно будет подавать до 9 мая, но скорее всего места будут заняты уже в первые часы после того, как откроется запись. В городские лагеря запись стартует 4 мая, в санатории – 5 мая.

В департаменте образования Екатеринбурга напоминают, что путевки предоставляются детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. Однократно за счет субсидии родители имеют право получить путевку в загородный лагерь и санаторий, неоднократно – в городские лагеря с дневным пребыванием. Как уже писал «Новый День», график заездов на летние смены и стоимость опубликованы в разделе «Летняя оздоровительная кампания» на сайте мэрии. Самым доступным в этом году оказался лагерь «Мечта», где полная цена путевки составит 17 808 рублей, самым дорогим – «Уральские самоцветы», 23 308 рублей за смену. По информации департамента образования города, средняя цена за 14-дневный заезд составляет в этом году 20 870 рублей. Родителям с учетом субсидии путевка обойдется в 5,5-10 тысяч рублей в зависимости от лагеря.

Для тех, кто будет подавать заявление через «Госуслуги», департамент образования разработал памятку. Во-первых, родитель или законный представитель ребенка должен иметь подтвержденную учетную запись. Войдя в личный кабинет сегодня ночью, нужно выбрать соответствующую услугу – она появится только в 00:00. Затем родителю нужно будет выбрать вид заявления, заполнить форму и подать заявление. Если оснований для отказа нет, родитель получит уведомление о регистрации заявления в информационной системе «Образование». Затем придется подтвердить все указанные сведения документами – их нужно принести в течение пяти рабочих дней в МФЦ или ЦМУ.

Список заявлений в загородные лагеря появится на сайте департамента образования и районных администраций 18 мая – только тогда вы сможете узнать, попадет ли ваш ребенок в лагерь. По дневным лагерям и санаториям такой список опубликуют 24 мая. После этого родители получат квитанцию на оплату путевки. Пошаговая инструкция подачи заявления через «Госуслуги» есть здесь.

Напомним, в этом году смены в загородных лагерях под Екатеринбургом будут всего по 14 дней. В одних учреждениях заезды начнутся с 1 июня, в других – ближе к июлю. Наполняемость лагерей будет 75% от предельной емкости. Посещение родственников, передача посылок – запрещены. Сотрудников лагерей перед заездом на смену будут тестировать на коронавирус. Они будут находиться с детьми все 14 дней, в случае выезда за территорию – проходить дополнительное тестирование.



Екатеринбург, Ольга Тарасова



Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

В Екатеринбурге запустят первомайский фейерверк. / Главный санврач попросил не ходить в храмы на Пасху и Ураза-байрам. / 29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»