Запись в детские лагеря в этом году начнется позже – с 15 апреля

Департамент образования Екатеринбурга разместил информацию с новыми датами записи детей в городские и загородные лагеря. В этом году встать в очередь на путевку можно будет позже обычного: старт записи – с 15 апреля.

Информация появилась в разделе «Летняя оздоровительная кампания» на сайте департамента. Прием заявлений на путевки в загородные лагеря на все смены будет проходить с 15 по 25 апреля. В санатории будут записывать с 25 апреля по 12 мая, тоже на все смены. В городские лагеря – с 20 по 12 мая. Подать заявление можно будет привычными способами: через «Госуслуги», многофункциональные центры и центры муниципальных услуг.

«Информация о графиках смен и стоимости путевок будет представлена дополнительно», – сообщает департамент образования.

Напомним, в прошлые годы заявления в лагеря начинали принимать с 1 апреля. Но в этом году 1 апреля (вместо февраля) начнется запись детей в первые классы. Поскольку портал госуслуг может не выдержать единовременного наплыва стольких пользователей, принято решение разнести эти два события на разные даты.

Как именно будет организован детский отдых летом, пока неизвестно. Напомним, в прошлом году городские лагеря вообще не работали из-за коронавируса. Загородные лагеря начали работать намного позже обычного, смены были короткие – по 14 дней. Лагеря работали по типу обсерваторов: детей и персонал завозили на всю смену, лагерь покидать было запрещено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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