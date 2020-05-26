Загородные лагеря откроют с 15 июня – они будут работать по типу обсерваторов

В Свердловской области назвали окончательные даты старта оздоровительной кампании. Загородные лагеря примут детей с 15 июня и будут работать как обсерваторы. Дневным и трудовым лагерям запретили принимать детей до 1 июля. До этой же даты ограничен выезд детей в места отдыха за пределами области. Даты старта летней оздоровительной кампании назвали на тематическом совещании. Открывать лагеря будут поэтапно и по согласованию с Роспотребнадзором. «В первую очередь начнут работать учреждения в территориях с наиболее благоприятной эпидобстановкой», – сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Правда, пока не уточняется, что это значит: например, смогут ли дети из Екатеринбурга поехать в лагеря с 15 июня или нет. «Новый День» задал этот вопрос, ответ пока не получен.

Кроме того, минобразования Свердловской области разработало проект декларации безопасной деятельности лагерей, которая предусматривает «санитарно-гигиенические требования, а также требования к санитарной обработке помещений и организации питания, алгоритмы действия медработников и администрации в случае подозрения на заражение коронавирусной инфекцией». К работе будут допущены только лагеря, которые такую декларацию примут.

На данный момент в реестр организаций, которые будут принимать детей, по-прежнему входят 1124 лагеря, из которых 973 – дневного пребывания, 68 – загородные. Но все ли они примут декларацию, не уточняется. «Основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимальный охват отдыхом и оздоровлением, в первую очередь, наиболее уязвимых категорий детей, которые больше всего нуждаются в том, чтобы провести лето в загородных лагерях, которые, по сути, будут функционировать так же, как функционируют обсерваторы. Такая практика есть, мы понимаем, как это делается, понимаем, что нужно обезопасить и детей, и персонал, который будет работать», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Всего за лето планируется оздоровить 416 тысяч детей. По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, на отдых будут отправлять, в том числе, детей, чьи родители потеряли работу в связи со вспышкой коронавируса, и детей медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. На организацию летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2020 году из регионального и местных бюджетов направлено порядка 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что загородные лагеря в этом году будут закрытыми: сотрудникам не разрешат выезжать с территории, а к детям не пустят родителей. Будут запрещены посылки. Программы отдыха будут строиться таким образом, чтобы общение детей происходило преимущественно внутри отряда и на свежем воздухе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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