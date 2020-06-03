Администрация Екатеринбурга отправит детей в лагерь на ультракороткий срок

Летний отдых для некоторых детей из Екатеринбурга в этом году пройдет в сжатые сроки. Администрация Верх-Исетского района опубликовала закупку, согласно которой смена составит всего 7 дней. 320 детей отправят в лагерь в августе. Ребят будут кормить пять раз в день и ежедневно устраивать развлекательную программу. Лагерь должен находиться в пределах 22 км от Екатеринбурга. Школьников отправят на отдых в том числе по путевкам, 80% стоимости которых родителям компенсируется. «Новый День» запросил комментарий по суперкороткому отдыху в администрации Екатеринбурга, агентство опубликует ответ, как только его предоставят.

Это не единственный аукцион по летнему отдыху детей. Например, на днях закончится подача заявок на отдых с куда более продолжительными сменами – по 21 дню. Отдохнут 168 детей. Заездов по этому контракту три, первый – 24 июня. Но лагерь должен находиться не менее чем в 450 км от Екатеринбурга. В санатории в пределах 50 км от Екатеринбурга организует отдых администрация Железнодорожного района – заезд с 7 августа на 21 день, в группах будет по 25-30 детей. При этом в документации указано, что должна быть возможность посещения родителей. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что этим летом в лагерях запретят посещение родителей, чтобы снизить риск инфицирования.

Кроме того, определяется подрядчик, который организует выезд детей на Черном море – 140 ребят будут отдыхать в Краснодарском крае в августе, полноценную смену в 24 дня. Ранее, еще до пандемии коронавируса, сообщалось, что на море отдохнут 1 800 детей из Екатеринбурга.

Добавим, в Свердловской области первые смены в детских лагерях планируется открыть с 15 июня. Но только в тех районах, где хорошая эпидобстановка. Екатеринбург в их число не попадает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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