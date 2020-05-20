Отправка уральских детей в лагеря на Черное море отложена до 1 июля

В Свердловской области принято решение пока до 1 июля приостановить проект «Поезд здоровья»: детей в лагеря и санатории на Черное море до этой даты отправлять не будут. Всего должны были отдохнуть более 1 800 человек.

Сегодня прошло рабочее совещание по организации летнего оздоровительного отдыха в Свердловской области. Предполагается, что первые смены в регионе стартуют 15 июня. Но окончательное решение будет принято 25 мая – по итогам заседания областной оздоровительной комиссии.

Также на совещании сообщили, что «поездов здоровья» не будет до 1 июля. Так называется проект, по которому дети из разных городов Свердловской области отправляются в лагеря на Черное море. Ранее сообщалось, что в этом году на побережье в Анапе отдохнут не менее 1 800 детей.

А загородным лагерям в Свердловской области предстоит получить декларации соответствия санитарно-эпидемиологическим условиям работы – так называемые декларации безопасности. Они пока в разработке.

«По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день порядка 60 процентов оздоровительных лагерей уже получили санитарно-эпидемиологические заключения», – сообщили в оперштабе региона по распространению коронавирусной инфекции.

О части ограничений (запрет на вход и выход, отмена посещений и посылок, дополнительная дезинфекция помещений) «Новый День» писал ранее. Сегодня стало известно, что программы в лагерях будут выстроены таким образом, чтобы дети были изолированы внутри своего отряда. Также в приоритете будет времяпрепровождение на свежем воздухе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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