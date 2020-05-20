Детские лагеря в Свердловской области откроют не раньше 15 июня

В Свердловской области до сих пор нет ясности, когда начнется летняя оздоровительная кампания.

Министр образования Юрий Биктуганов сегодня обозначил новую возможную дату открытия детских лагерей – 15 июня, но только в муниципалитетах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Екатеринбург не относится к числу таких городов. Об этом сообщила руководитель департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева на совместном заседании профильных комиссий в городской думе. Ожидается, что окончательное решение по открытию лагерей будет принято 25 мая на совещании областной оздоровительной комиссии под председательством вице-губернатора Павла Крекова.

По словам Екатерины Сибирцевой, подготовка летних лагерей продолжается, несмотря на сложившуюся ситуацию. Организации проводят закупки, идет акарицидная обработка зеленой территории. До пандемии на организацию летнего детского отдыха закладывалось 415,7 миллионов рублей. Но финансирование будет скорректировано, так как целевые показатели муниципальной программы из-за коронавируса изменятся.

Сейчас чиновники от образования больше обеспокоены тем, как будет организована работа лагерей, если они все-таки откроются летом. В мэрии выступают за сокращение срока смен до 14 дней вместо положенного 21 дня, так как это позволит охватить большее количество детей. Всего в этом году на портал госуслуг поступило 44,5 тысяч заявок от екатеринбургских родителей. Екатерина Сибирцева подчеркнула, что как только будет принято решение по датам открытия лагерей, все заявители получат уведомления.

Начальник екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина отметила, что загородные лагеря, если они откроются, будут работать в закрытом режиме. То есть во время смены не будет допуска для посетителей, а сотрудники корпусов не смогут покидать территорию лагеря.

«Есть методика расчета по показателям для снятия ограничений. К сожалению, Свердловская область пока не достигала эпидемиологических показателей, которые нам позволяют перейти даже на первый этап снятия ограничений. Допуск в образовательные учреждения начинаются на втором этапе», – сообщила представитель ведомства.

Депутаты посоветовали чиновникам найти компромисс с санитарными врачами, так как «дети и родители на карантине уже стреляются», а поездка ребенка в летний лагерь поможет разрядить психологическое напряжение в семье. Народные избранники также спросили, можно ли организовать массовое тестирование детей и сотрудников лагерей на Covid-19. В администрации отметили, что физическая возможность для этого есть, но тестирования не планируется, так как нет предписания Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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