Будет или нет первая смена в лагерях Екатеринбурга – расскажут после 12 мая

Официального решения об отмене первой смены в лагерях Екатеринбурга еще не принято, несмотря на рекомендации мэра Александра Высокинского. В департаменте образования сообщили, что сейчас прорабатывают разные возможные варианты. Поедут дети в лагеря в июне или нет, станет известно только после 12 мая.

«Вопрос по отмене первой смены в детских оздоровительных лагерях действительно сложный в связи с введенными ограничительными мероприятиями в Свердловской области, и уже обсуждался на уровне администрации города Екатеринбурга. На основании поручения главы Екатеринбурга администрация города готовит необходимые документы по определению начала первой смены или ее отмене, которые будут согласованы с областью после 12 мая, – сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга. – Стоит отметить, что если будет принято решение открыть первую смену в срок или позднее, то квитанции об оплате родителям также будут направлены после 12 мая. Если будет принято решение об отмене первой смены, то квитанции родителям не будут направлены. Информация о порядке проведения оздоровительной кампании будет доведена дополнительно».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что мэр Александр Высокинский рекомендовал отменить первые смены в лагерях Екатеринбурга. Такое поручение он дал на совещании в мэрии накануне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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