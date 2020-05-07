Мэр Екатеринбурга рекомендовал отменить первую смену в детских лагерях

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал департаменту образования отменить первую смену в детских оздоровительных лагерях. Официального документа департамента пока нет.

Рекомендации отменить первую смену в детских оздоровительных лагерях Екатеринбурга Александр Высокинский дал накануне на совещании в мэрии, сообщили сотрудники горадминистрации.

РИА «Новый День» запросил комментарий в департаменте образования города и Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, но официального подтверждения пока нет.

Напомним, ранее в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области на запрос РИА «Новый День» сообщали, что пока никакие смены не отменяются. Родители в Екатеринбурге должны после 12 мая получить квитанции на оплату путевок. При этом специалисты не исключали возможности, что старт кампании может быть отложен из-за ситуации с коронавирусом.

Также в министерстве сообщали, что в этом году в загородных лагерях будут усилены меры противоэпидемического контроля.

«Уже принято решение об усилении мер безопасности в оздоровительных лагерях. В числе предлагаемых мер: установка в корпусах оздоровительных лагерей обеззараживателей воздуха и очистителей воздуха с ультрафиолетовыми лампами, обеспечение учреждений антисептическими средствами. Также во время смен будет обеспечен термометрический контроль, частота проведения влажной уборки будет повышена, сотрудники лагеря будут находиться на территории учреждения в течение всей смены, не покидая лагерь на выходные. Кроме того, будет запрещено посещение отдыхающих и передача им каких бы то ни было посылок», – говорилось в официальном комментарии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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