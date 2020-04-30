Загородные лагеря могут сделать закрытыми: сотрудников не будут выпускать, а родителей – впускать

В загородных детских лагерях планируется усилить меры противоэпидемического контроля. Предполагается, что в корпусах установят обеззараживатели воздуха и закупят антисептики. Сотрудникам запретят выезжать с территории, а родителей не пустят к детям, будут запрещены даже посылки. Такие предложения министерство образования направило для согласования в Роспотребнадзор.

Как сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в ответ на запрос РИА «Новый День», сейчас прорабатывается ряд мер по усилению безопасности в загородных лагерях.

«Уже принято решение об усилении мер безопасности в оздоровительных лагерях. В числе предлагаемых мер: установка в корпусах оздоровительных лагерей обеззараживателей воздуха и очистителей воздуха с ультрафиолетовыми лампами, обеспечение учреждений антисептическими средствами. Также во время смен будет обеспечен термометрический контроль, частота проведения влажной уборки будет повышена, сотрудники лагеря будут находиться на территории учреждения в течение всей смены, не покидая лагерь на выходные. Кроме того, будет запрещено посещение отдыхающих и передача им каких бы то ни было посылок», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования.

Министерство уже направило предложения в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и регионального министерства здравоохранения.

В министерстве образования подчеркнули, что пока даты старта оздоровительной кампании не менялись: загородные лагеря должны начать работу с 1 июня, городские – с 15 июня. Но решение может быть изменено, если ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области останется неблагополучной.

«Именно поэтому департаментом образования Екатеринбурга, например, принято решение о том, что рассылка квитанций для оплаты путевок на первую смену будет осуществляться только после того, как будет принято окончательное решение о старте оздоровительной кампании. Возможно аналогичное решение примут и другие муниципалитеты Свердловской области. Но даже если родители оплатят путевку, а смена по независящим от них причинам не состоится, то деньги будут возвращены», – сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Напомним, опасения об отмене первых смен в лагерях высказывали представители детского турбизнеса. В случае если смены летом не состоятся, многие частные лагеря, а также туроператоры по детскому туризму могут закрыться к концу сезона. По мнению игроков рынка, в лагере для детей создается более безопасная среда, чем в городе: все дети перед поездкой проходят медицинское обследование, а на территории лагеря нет лишних контактов и дети находятся под присмотром. В то время как в городе за ними такого контроля не будет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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