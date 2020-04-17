Пришкольные лагеря в Екатеринбурге могут открыться позже обычного

Летние лагеря дневного пребывания в этом году могут открыться позже. В школах весь июнь будут проводиться ЕГЭ и ОГЭ, а присутствие в здании посторонних при экзаменах запрещено.

Как рассказал сегодня на онлайн-брифинге министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, лагеря к лету будут готовы и откроются, «если позволят условия» – то есть ситуация с распространением коронавируса.

«Сложнее будет лагерям дневного пребывания, которые обычно в школе. У нас 199 пунктов проведения ЕГЭ по области, ЕГЭ будет идти в июне. ОГЭ проходит во всех школах, но если пройдут 12-13 июня, то, может быть, нам удастся организовать лагеря дневного пребывания после экзаменов у девятиклассников», – прокомментировал министр.

Как писал ранее «Новый День», до 1 июня все лагеря и санатории закрыты в связи угрозой распространения коронавируса. В первый день лета должна начаться первая смена в загородных лагерях, с 15 июня – в городских школьных, но «при принятии решения о старте летней оздоровительной кампании прежде всего будет оцениваться текущая эпидемиологическая ситуация в Свердловской области». Из чего можно сделать вывод: если в регионе по-прежнему будут фиксироваться случаи заражения Covid-19, лагеря открывать вряд ли разрешат.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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