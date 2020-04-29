В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли оплачивать путевку в лагерь тем, кто боится отмены смен

В Екатеринбурге сформированы окончательные списки детей, которые должны летом поехать отдыхать в загородные лагеря. С 12 мая родители начнут получать квитанции на оплату путевок, но многие из них задаются вопросом: а стоит ли платить, ведь первая смена может не состояться из-за пандемии? «Новый День» выяснил – чего ждать родителям.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице отменяются первые смены в оздоровительных детских лагерях – из-за коронавируса заезды приостановлены до 31 июля.

В Екатеринбурге пока ситуация иная. На сайте департамента образования вывесили списки детей, которые поедут в загородные лагеря. Предполагается, что в этом году будет четыре смены, первая должна начаться уже 1 июня.

Также родителям в личном кабинете сообщили, что квитанции на оплату путевок они начнут получать с 12 мая. На оплату будет 5 рабочих дней с момента получения квитанции. Но уже сейчас родители, чьи дети попали в списки первых смен, задаются вопросом: а стоит ли платить?

«Непонятно, будет ли первая смена, ведь ограничений пока никто не снимал. И заболеваемость коронавирусом растет. А если мы заплатим 12 мая, а потом скажут, что смены не будет, нам вернут деньги? Или ребенок поедет в другую смену?» – рассказал «Новому Дню» отец одного из детей, которые должны ехать в первую смену.

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что никаких решений по отмене первых смен в лагерях пока не принималось. Подготовка к оздоровительной кампании продолжается в онлайн-формате. Но если ситуация с Covid-19 продолжит развиваться в негативном ключе, то все может измениться.

Что касается оплаты путевок на первую смену, то здесь ясность уже есть. «Квитанции будут рассылать, если будет окончательное решение по открытию лагерей. Но если возникнет какая-то непонятная ситуация (родитель оплатил, а смену, например, отменили), то будет возврат денег», – рассказали в департаменте образования.

«Новый День» также задал вопрос о возможном усилении мер эпидемиологической безопасности в лагерях: будет ли меньше коек в комнатах, увеличат ли частоту уборки помещений? А также – смогут ли дети из отмененных смен попасть в лагерь позже? Но в мэрии сообщили, что пока на эти вопросы ответов нет – все будет зависеть от решения областных властей по продлению режима повышенной готовности в условиях распространения коронавируса. Аналогичные вопросы агентство направило в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, но ответов пока не поступило.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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