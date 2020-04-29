Детский туризм может не пережить это лето: смены в лагерях под угрозой, экскурсий в другие города не будет

Власти Москвы однозначно заявили, что до 31 июля не будет никаких оздоровительных смен в детских лагерях. В регионах пока решения не приняты. Но представители детского туризма надеются, что Свердловская область не пойдет по такому пути. «Иначе отрасли конец. Были провалены мартовские и майские каникулы. Деньги, потраченные за несостоявшиеся детские поездки, мы вернуть не сможем», – заключают представители отрасли.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом смены в детских лагерях отменяются как минимум до 31 июля. В Свердловской области пока подготовку к оздоровительной кампании не останавливают – в лагерях идут плановые работы, вожатые и педагоги готовят программы. Но риски такие есть.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» генеральный директор одной из крупнейших туркомпаний по детскому туризму «Детское бюро путешествий» Наталья Ларионова, надежды на первую смену в загородных лагерях мало.

«Мы молимся, чтобы открылись лагеря внутри регионов. Хотя бы без выезда в другие области, на море. Но пока есть ощущение, что в июне не откроются, – прокомментировала она. – Хотя запросы от родителей поступают – спрашивают, когда ждать открытия смен. Люди уже измотались сидеть в четырех стенах с детьми, с дистанционкой. Хочется на свежий воздух. Тем более, на мой взгляд, если дети останутся летом в городе, это будет даже опаснее. Они пойдут гулять – без свежего воздуха, нормального питания. В лагере же все дети под контролем медработников, у них есть справки, что они здоровы. У них нормальное питание».

По словам директора «Детского бюро путешествий», в случае отмены летней оздоровительной кампании не все туркомпании в отрасли детского туризма переживут затянувшийся кризис. По этой нише туррынка ситуация ударила чуть ли не сильнее, чем по международным туроператорам.

«У нас сорвались все детские организованные туры на мартовские каникулы, на майские каникулы. Были выкуплены ж/д билеты, авиаперевозка, отели. И мы не смогли вернуть все деньги от своих партнеров – РЖД возвращает за вычетом особых сборов, авиакомпании возвращают не все деньги. Мы родителям кому могли – вернули, кого-то попросили пока перенести даты поездки, как это делают и крупные туроператоры, – рассказала Наталья Ларионова. – Сейчас летний отдых в лагерях на море тоже под вопросом. А ведь мы делаем предоплату этим лагерям, по акциям раннего бронирования выплачиваем. Лагеря на эти деньги проводят подготовку к сезону, ремонты. То есть у них тоже нет денег для возврата».

Сейчас все туристические компании закрыты на «нерабочие» дни по всей России. Кто-то сохранил своим сотрудникам минимальную зарплату, кто-то отправил пока в отпуск. Но, по словам экспертов, детский туризм – чуть ли не больше других – нуждается в адресной поддержке государства.

«Мы пишем губернатору, президенту, в ассоциации. Но пока ответов, каких-то мер поддержки нет. Нам говорят – берите кредиты на зарплату. Но мы их потом чем выплачивать будем?» – интересуются директора туркомпаний.

Добавим, что в Российском союзе туриндустрии тоже ратуют за адресную помощь детскому туризму. Как рассказала вице-президент РСТ Ольга Санаева на онлайн-конференции «Большой Урал – онлайн-репетиция», сейчас представители рынка детского туризма стараются по максимум расплатиться с заказчиками своих услуг. «Директора берут кредиты, платят из своих личных средств, делают все что возможно», – отметила Ольга Санаева.

По словам представителя РСТ, туротрасль уже обратилась к властям с просьбой повлиять на возврат средств – хотя бы от РЖД. Сейчас железные дороги по закону не могут вернуть часть сборов: есть тарифы ФАС, согласно которым при возврате удерживается 210,6 рубля, а также удерживаются тарифы за резервирование мест. Также Союз туриндустрии направил в адрес представителей письма с просьбой поддержать не только туроператоров выездного рынка.

Добавим, что на данный момент, насколько известно экспертам рынка, никаких реальных мер поддержки для туроператоров на рынке детского туризма не готовится.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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