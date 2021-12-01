Школьников на каникулах повезут в Казань, Тобольск, а также в парки области – кататься на оленях и хаски

Школьных групповых поездок в новогодние каникулы почти не будет. Спрос на организованные туры для детей так и не восстановился с начала пандемии, рассказали в Уральской ассоциации туризма. Заявки от школ сейчас – единичные. Чаще всего инициатива исходит от родителей. Детей на Новый год повезут в Казань, Тобольск, Киров, а также в небольшие туры по Свердловской области.

«Из направлений, где сейчас нет серьезных ограничений и которые востребованы, – Казань, Киров, Тобольск. Также заказывают небольшие экскурсионные программы по Свердловской области. Это поездка в Арамашево (изучение крестьянского быта), катание на упряжках хаски, олени в Висимском заповеднике, центр реабилитации хищных птиц «Холзан» и другие, – рассказала «Новому Дню» руководитель комитета по развитию детского туризма Уральской ассоциации туризма, директор турцентра «Юва» Ирина Шеховцева. – Кроме того, каждый музей старается на Новый год организовать свою программу. Например, такая будет в музее Невьянской башни, в гончарных мастерских в Нижних Таволгах. Даже на СМАКе будет новогодняя программа: детям покажут производство и устроят мастер-класс по изготовлению торта. Кстати, на эту программу большой спрос».

Но все это – единичные запросы. Говорить о том, что детский туризм вернулся к допандемийным объемам и массовости, невозможно. Как поясняют туроператоры, для подготовки путешествия детской группы необходимо соблюсти массу условий: уведомить ГИБДД, Роспотребнадзор, собрать документы и так далее. А ограничения в регионах вводятся почти всегда внезапно.

«Мы не можем организовать поездку за день. Детский туризм – это всегда про планирование. А сейчас планировать почти ничего невозможно. Появляются новые ограничения. Да и без ограничений бывают ситуации, когда музейный сотрудник, занимавшийся интерактивами, заболел коронавирусом, а заменить его некем. Очень много факторов, ограничивающих детский туризм. Туроператорам, которые специализировались только на детях, крайне сложно. Думаю, пандемию переживут до конца не все фирмы», – отметила Ирина Шеховцева.

Как ранее писал «Новый День», турфирмы, специализирующиеся на организации отдыха детей, испытывают серьезные проблемы с весны 2020 года, когда отменились сотни забронированных групповых поездок. Еще тогда все надеялись, что для этого узкого сегмента отрасли будут разработаны какие-то дополнительные меры поддержки. Но этого так и не произошло.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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