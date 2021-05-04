Полулегальные частные лагеря не попадут в акцию «детского» кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что акция «детского» кешбэка на отдых в лагерях заработает в 20-х числах мая. По мнению экспертов, во время летних каникул ей воспользуются далеко не все родители: большинство озаботилось вопросом детского отдыха заранее и уже выкупили путевки. Лагеря Свердловской области заполнены на 100%, путевки в лагеря Крыма и Краснодарского края тоже пользуются большим спросом.

В интервью «Аргументам и фактам» Зарина Догузова рассказала, что акция кешбэка на детский отдых должна заработать с 20-х чисел мая. Вернуть 50% от уплаченных за путевку средств можно будет на карту «Мир». По словам Догузовой, семья получит возврат даже в случае, если имеет дополнительные льготы. В акции смогут принять участие как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные. Кешбэк не будет распространяться на палаточные лагеря и лагеря дневного пребывания. При этом организации отдыха самостоятельно будут решать – участвовать им в акции или нет.

Кроме того, присоединиться к программе не смогут полулегальные лагеря, которых нет в официальном реестре организаций детского отдыха. Речь идет, например, о многих языковых лагерях: их организаторы обычно арендуют на лето отель или базу отдыха и там собирают детей, но не имеют официального статуса. Об этом «Новому Дню» рассказала глава комитета по развитию детского туризма Уральской ассоциации туризма, руководитель турцентра «Юва» Ирина Шеховцева.

«В программу попадут только те лагеря, которые включены в реестр. Такой список составлен в каждому субъекте России и публикуется на официальных сайтах (в Свердловской области – уральские-каникулы.рф, – прим. ред.). Реестры созданы в Крыму, Краснодарском крае. Родители могут зайти и посмотреть, есть ли там выбранный ими лагерь. Но не факт, что все лагеря присоединятся к акции, потому что это добровольно», – рассказала Ирина Шеховцева.

По словам эксперта, в Свердловской области пока нет массовых возвратов уже купленных ранее путевок. Родители понимают, что если сейчас сдать путевку, то ребенок может остаться вообще без отдыха, потому что спрос на лагеря в этом году огромный. Прошлым летом из-за коронавируса работали далеко не все организации, кроме того, был запрещен выезд детей за пределы региона – и многие истосковались.

«Конечно, родители хотят воспользоваться этой акцией и купить путевку со скидкой 50% и будут делать это, когда кешбэк запустят. Но в этом году все лагеря Свердловской области заполнены, хорошо продаются путевки в Крым и Краснодарский край, в лагеря Челябинской области и Башкирии. У людей уже куплены железнодорожные и авиабилеты под даты заездов. Они не будут сейчас отказываться от своих планов», – рассказала «Новому Дню» глава комитета по развитию детского туризма УАТ Ирина Шеховцева.

В туротрасли считают, что программа очень хорошая, но будет запущена поздно для летнего сезона – ей уже не смогут воспользоваться большинство родителей. Поэтому в туризме очень надеются, что акция детского кешбэка продлится до конца 2021 года и будет распространяться не только на организацию отдыха в лагерях, но и на экскурсионные поездки школьников по Свердловской области и в другие регионы.

Добавим, что, по мнению Зарины Догузовой, запуск программы кешбэка не приведет к росту цен на путевки.

«Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы – путевки с кешбэком и без продаются по одинаковой цене. Кешбэк платит не лагерь с прибыли, его получает человек, оплативший путевку, напрямую из госбюджета. Выгоду получает сам родитель. Если у вас вдруг возникнут сомнения относительно стоимости, попросите у продавца приказ о выставлении цен за смены. В нем всегда прописывается утверждённый тариф. А если вы вдруг столкнетесь с намеренным завышением цены в программе кешбэка, жалуйтесь в Ростуризм. Мы будем оперативно реагировать», – прокомментировала глава Ростуризма в интервью «АиФ».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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