Россияне перестали бронировать путевки для детей и ждут старт программы кэшбека

Россияне перестали бронировать места в детских лагерях в ожидании старта программы кэшбека. Уже купившие путевки родители просят сделать возврат и оформить их по новым условиям – с возвратом 50% от стоимости.

Об этом заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников со ссылкой на обращения представителей отрасли и подтвердила глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.

Предпринимателям сложно вернуть деньги, потому что они потратились на подготовку лагерей после простоя в 2020 году. Большинство операторов лагерей надеются, что объявленная президентом РФ программа будет работать через субсидии. Тогда им не придется делать покупателям прямые скидки, а обещанный кэшбек россиянам выплатят после смены, пишет «Коммерсантъ».

23 апреля Ростуризм пригласил участников рынка присоединиться к программе кэшбека и предупредил, что он будет действовать только на стационарные лагери. Россияне не смогут вернуть половину стоимости за детский отдых в палаточном лагере. Продажа путевок стартует после 20 мая, сообщили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца года программу кэшбека за внутренний туризм и вернуть россиянам 50% от стоимости путевок в детские лагери. Об этом глава государства сказал во время оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

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