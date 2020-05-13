Начало первых смен в лагерях пока отложили на 10 июня

Старт летней оздоровительной кампании в Свердловской области пока отложили на 10 дней – заезды в лагеря начнутся не 1 июня, а 10-го. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Других подробностей пока нет.

«Принимая решение о старте первой смены оздоровительной кампании, мы будем опираться в первую очередь на рекомендации санитарных врачей. Пока по-прежнему сложно загадывать, но сейчас сдвинули старт оздоровительной кампании совсем на немного – ожидаем, что традиционные оздоровительные лагеря смогут начать свою работу с 10 июня», – написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вообще отменить первую смену в лагерях. Но официального решения пока не принято. Также в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что в этом году будут усилены меры безопасности в лагерях: персоналу запретят покидать территорию, а родителей не пустят к детям. В корпусах установят обеззараживатели воздуха, закупят санитайзеры для рук. Уборка будет проводиться чаще.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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