Летние лагеря планируют открыть 1 июня, но это не точно: все будет зависеть от ситуации с COVID-19

Первая смена в загородных лагерях Свердловской области должна начаться 1 июня, в городских – 15 июня. В министерстве образования отмечают: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но пока оздоровительную кампанию никто не отменял.

До 1 июня все лагеря и санатории закрыты в связи угрозой распространения коронавируса. Но в первый день лета должна начаться первая смена в загородных лагерях, с 15 июня – в городских школьных, – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Правда, в министерстве оговариваются и просят подчеркнуть: «при принятии решения о старте летней оздоровительной кампании прежде всего будет оцениваться текущая эпидемиологическая ситуация в Свердловской области». Такую же оговорку делают и в департаменте образования Екатеринбурга: «смены планируется открыть, но неизвестно, как будет развиваться ситуация». Из чего можно сделать вывод: если в регионе по-прежнему будут фиксироваться случаи заражения COVID-19, лагеря открывать вряд ли разрешат.

Но, тем не менее, подготовка к лету уже ведется. Поскольку сейчас все специалисты работают из дома, вожатых и других специалистов обучают в онлайн-формате. «Подготовка организаций отдыха и оздоровления детей включает целый комплекс мероприятий. Среди них подготовка нормативной базы, кадров, оздоровительно-образовательных программ и материально-технической базы лагерей. Работа по подготовке кадрового состава осуществляется в дистанционном формате: проводятся вебинары, лекции, семинарские занятия. Аналогично выстроена работа по разработке программ, – рассказали «Новому Дню» в министерстве образования Свердловской области. – На сегодняшний день практически полностью сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления Свердловской области. Планируется, что с 20 апреля в загородных оздоровительных лагерях начнется подготовка к акарицидной обработке и дератизации, стартуют плановые ремонтные работы».

По данным на сегодняшний день, летом могут открыться 1064 лагеря: 68 загородных, 27 лагерей на базе санаториев, 919 площадок дневного пребывания, 30 лагерей труда и отдыха, 11 специализированных лагерей, пять палаточных, а также один лагерь круглосуточного пребывания на базе школы. Но формирование реестра не завершено.

Приемка лагерей будет проходить как обычно в мае. Формат останется прежним: организациям необходимо будет подтвердить соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, проверяющие оценят степень квалификации педагогов и вожатых, сотрудников пищеблоков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

За сутки в Свердловской области подтвердились шесть случаев коронавируса. / В Полевском подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом. / В двух районах Среднего Урала из-за паводка перекрыты мосты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»