Не ездить на горных лыжах до 1 июня: Куйвашев ввел новые ограничения из-за Covid-19

Губернатор Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничительные меры на время пандемии по коронавирусу нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, до 1 июня в Свердловской области будет приостановлено бронирование мест, а также прием и размещение людей в пансионатах, на территории домов и баз отдыха, в санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных лагерях, а также в гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения. Также приостанавливается до 1 июня работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на территории Свердловской области.

Кроме того, указ дополнен перечнем непродовольственных товаров первой необходимости. В списке 24 позиции. Дополнительно к пунктам, имеющимся в федеральном перечне, региональный дополнен печатной продукцией СМИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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