Когда откроются детские лагеря в Свердловской области – могут решить уже завтра

Минпросвещения России рекомендовало регионам перенести начало первых смен в лагерях на июль, но право окончательного решения оставило за субъектами. В Свердловской области пока старт первой смены перенесли на 10 июня, но завтра пройдет совещание, где могут назвать новые сроки.

Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, однако субъекты могут самостоятельно принимать решение о старте с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявила сегодня на заседании Совета Федерации заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева, – пишет РИА «Новости».

В Свердловской области пока не меняли дату старта оздоровительной кампании, сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики. Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева начало первых смен перенесли с 1 на 10 июня. Однако завтра должно состояться рабочее совещание на тему оздоровительной кампании, где, возможно, рассмотрят рекомендации Минпросвещения.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга пока тоже говорят, что новых дат нет. Скорее всего, окончательное решение по открытию лагерей будет принято после 26-27 мая.

Добавим, что Минпросвещения также рекомендовало усилить меры безопасности в лагерях. В Свердловской области готовиться к этому начали давно. Предполагается, что лагеря будут закрыты для посетителей. А на территории будут тщательнее проводить дезинфекцию.

«Уже принято решение об усилении мер безопасности в оздоровительных лагерях. В числе предлагаемых мер: установка в корпусах оздоровительных лагерей обеззараживателей воздуха и очистителей воздуха с ультрафиолетовыми лампами, обеспечение учреждений антисептическими средствами. Также во время смен будет обеспечен термометрический контроль, частота проведения влажной уборки будет повышена, сотрудники лагеря будут находиться на территории учреждения в течение всей смены, не покидая лагерь на выходные. Кроме того, будет запрещено посещение отдыхающих и передача им каких бы то ни было посылок», – сообщали ранее в министерстве образования региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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