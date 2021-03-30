Уральским детям в этом году разрешили выехать на Черное море

В этом году свердловские власти планируют отправить на море «Поезд здоровья», который в прошлом году запретили организовывать из-за коронавируса. Дети отдохнут в лагере «Жемчужина» на Черном море.

Планируется, что в «Жемчужине» для детей из Свердловской области организуют три смены. Уже забронированы поезда с датами отправления 1, 21 июня и 11 июля. Федеральный и областной Роспотребнадзор подтвердили, что в этом году санитарными требованиями выезд детей в другие регионы не запрещен.

«Что касается выезда в другие территории, надо учитывать ситуацию в нашем регионе и в регионе, который будет готов принять наших детей. Исходя из этого должно выстраиваться тесное взаимодействие с теми территориями, где будут отдыхать дети, – прокомментировал сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов. – «Поезд здоровья» поедет в Анапу, и мы уже получили письма от руководства Краснодарского края, что там готовы принять наших детей. Мы отправляем детей полностью сформированным составом, посторонних пассажиров там нет. До территории санатория организован трансфер на автобусах, в санатории дети будут жить в отдельных корпусах. Наша задача сделать так, чтобы никакой угрозы здоровью там не было».

Известно, что в этом году полная стоимость путевки в «Жемчужину» – свыше 36 тысяч рублей, проезд – еще 15 630 рублей. Родители будут перечислять не всю сумму, часть затрат компенсируют из бюджета.

Сейчас заявки на участие в «Поезде здоровья» подали 65 городов на 1512 человек. Из Екатеринбурга, например, планируют отправить 150 детей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

За трехнедельный отдых в загородных лагерях родители заплатят 12 тысяч. / Депутаты заксо окончательно отклонили предложение о референдуме по прямым выборам мэров. Представителю инициативной группы не дали слова. / Счетная палата нашла нарушения и недостатки на 719 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»