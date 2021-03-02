Запись в первый класс 1 апреля начнется для одних районов – в полночь, для других – утром

В Екатеринбурге в этом году записывать детей в первые классы будут по новым федеральным правилам. Самое главное – изменилась дата старта приемной кампании. Заявления можно будет подавать только с 1 апреля. Причем жители разных районов начнут в определенное время: одни – в полночь, другие – утром. Приказ о зачислении ребенка родители в этом году тоже получат позже – в июле. До этого времени очередь может двигаться за счет льготников.

Новые правила в этом году установлены по всей России. Как рассказала на пресс-концеренции в ТАСС заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, запись в первые классы начнется 1 апреля ровно в 00:00 – в прошлые годы подавать заявление можно было с 1 февраля. Причем в Екатеринбурге на 1 апреля установили график подачи по районам, чтобы не создавать сильную нагрузку на портал «Госуслуги», через который обращается большинство горожан:

с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов;

с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов;

с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

Подать документы можно, как и в прошлом году, – через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Кроме того, в этом году с 1 апреля можно отправить заказное письмо по «Почте России»: заявление будет считаться принятым с момента его доставки курьером в школу. Впрочем, глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко считает, что почта не будет пользоваться популярностью, в основном в Екатеринбурге родители подают заявления через «Госуслуги».

23 марта департамент образования проведет народное тестирование – все родители смогут попробовать в ручном режиме заполнить заявление, как это будут делать 1 апреля. Подобная практика существует уже не первый год, это позволяет заявителям заранее ознакомиться с формой и избежать ошибок на старте.

Прием документов заканчивается 30 июня. Еще одно новшество этого года – только после приема ВСЕХ заявлений от детей по месту прописки будут выдаваться приказы о зачислении в первый класс. В прошлые годы он издавался в течение семи рабочих дней с момента регистрации каждого заявления. А сейчас приказ родители получат только в период с 1 по 5 июля – то есть когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников. До момента издания приказа ребенка в очереди могут обойти льготники.

При этом теоретически мест в школах должно хватить всем. По данным Екатерины Сибирцевой, в этом году для первоклассников создано 22 500 мест, а учеников будет от 21 500 до 22 000. Но не факт, что ребенок сможет попасть именно в ту школу, которую запланировали родители. Традиционно борьба идет за престижные гимназии.

«Очередность устанавливается по времени подачи заявления. Когда заявление формируется на портале госуслуг или через другие каналы, это время и будет указано. Если подача происходит через почтовое отделение, то указывается время, когда курьер приносит заявление в школу, – рассказал Константин Шевченко. – Традиционно у нас будет 39 объединенных территорий, за каждой закреплено от 2 до 6 школ. Когда родители подают заяву и не попадают в квоту одной школы, им будет предоставлена возможность обратиться в другую школу».

Чтобы родителям было удобнее следить за номером своего заявления в общей очереди, в этом году департамент образования сделает еженедельное информирование. Пользователи «Госуслуг» будут получать еженедельное письмо, в котором указываются номер очереди, квота школы (и сколько человек уже набрано) и общее количество свободных мест в первых классах на этой закрепленной по прописке территории. Так родители еще до приказа о зачислении смогут понять, попадают они в желаемую школу или нет. Во втором случае придется отозвать свое заявление и попытать счастья в другом образовательном учреждении.

После того, как 5 июля будут изданы приказы о зачислении всех детей по прописке, начнется второй этап набора в первые классы: на свободные места будут принимать детей, которые не привязаны к территории. Этот этап, как и в прошлые годы, продлится до 5 сентября.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году из-за новых сроков подачи заявлений в первые классы сдвинулись и сроки подачи заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря. Кампания стартует с 15 апреля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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