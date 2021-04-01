«Я в панике». Родители рассказали, как прошла запись в первые классы

Сегодня ночью и рано утром родители Екатеринбурга записывали детей в первые классы. Многие столкнулись с техническими сложностями: утром запись открылась не сразу, а несколько минут спустя кнопки для льготных категорий срабатывали не у всех. Также родители сообщают, что во многих школах места закончились еще в первые секунды, а количество заявлений продолжает расти, и новые вытесняют из очереди уже записавшихся.

Напомним, запись в первые классы в этом году проходила по новым правилам. Для жителей одних районов она стартовала в 00:00, для других – в 06:00 и 07:00. Самым неприятным новшеством для родителей стало то, что приказы о зачислении будут выдавать только после приема всех заявлений, после 30 июня. До этой даты очередь может меняться: если будут поступать заявления от льготных категорий и первоочередников, они вытеснят тех детей, которые стояли выше в списке.

На форуме «Школьники» на сайте Umama.ru родители рассказывают, что в 00:00 запись в первые классы прошла почти без сбоев. А вот тем, кто подавал документы в 06:00 повезло меньше. Услуга в первые минуты была недоступна. Многие родители думали, что такой сбой только у них, и переживали, что не успеют попасть в нужную школу. Но судя по обсуждению на форуме, проблема была общей: запись для Орджоникидзевского и Чкаловского районов открылась в 06:08.

«Ушло с десятой попытки!» – делятся одни.

«Нет слов! Мне на работу выезжать пора, а они...» – пишут другие.

Также многие сообщают, что не сразу срабатывали кнопки для указания первоочередного права записи в школу.

Сегодня с утра родители обсуждают, как быстро успели подать документы и какими в очереди оказались. Многие отправили форму за считанные секунды, но все равно, похоже, рискуют не попасть в выбранную школу.

«В 13 гимназию на 168 мест уже 212 заявлений», – пишут мамы.

Переживания родителей по поводу того, что льготники могут вытеснить из очереди остальных детей, похоже, могут оправдаться. Уже сегодня с утра мамы и папы заметили, что изначально присвоенный им номер очереди начал меняться.

«За 40 минут очередь с 50 упала до 63, общее количество с 156 до 188. С такой динамикой можно из очереди вылететь к 1 июля, школа набирает 120 первоклассников», – пишут на форуме.

«Мы со 125 места прыгнули на 186. Всего 236 мест в школе. Я сама паниковать начала», – делятся на Umama.

«Мы льготники в 13 [школе] и то вниз съехали. Вообще не понимаю почему. Льготники льготников тоже вниз двигают?» – недоумевают мамы.

Представители департамента образования Екатеринбурга и «Ростелекома» прокомментируют запись в первые классы сегодня в 12 часов во время брифинга на официальном портале Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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